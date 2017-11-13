Проходит голосование в конкурсе рисунков «Любимый герой русской сказки»
13 ноябрь 2017, 21:13
Сбор работ на конкурс рисунков «Любимый герой русской сказки» окончен. С 13 ноября 2017 года по 10 декабря 2017 года будет проходить голосование в 2-х категориях:Теги: Городской дом культуры конкурс
По итогам голосования будут определены победители. Оглашение итогов состоится 12 декабря 2017 года.
Победители и призеры получат пригласительные на любой городской детский новогодний утренник.
Проголосовать за понравившиеся рисунки можно в следующих опросах:
- Возраст участников от 3 до 5 лет (не включительно)
- Возраст участников от 5 до 10 лет
По итогам голосования будут определены победители. Оглашение итогов состоится 12 декабря 2017 года.
Победители и призеры получат пригласительные на любой городской детский новогодний утренник.
Проголосовать за понравившиеся рисунки можно в следующих опросах:
- от 3 до 5 лет - голосовать
- от 5 до 10 лет (опрос 1) - голосовать
- от 5 до 10 лет (опрос 2) - голосовать
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