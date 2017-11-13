Проходит голосование в конкурсе рисунков «Любимый герой русской сказки»

13 ноябрь 2017, 21:13

Возраст участников от 3 до 5 лет (не включительно)

Возраст участников от 5 до 10 лет



Проголосовать за понравившиеся рисунки можно в следующих опросах:

от 3 до 5 лет - голосовать

от 5 до 10 лет (опрос 1) - голосовать

от 5 до 10 лет (опрос 2) - голосовать



Сбор работ на конкурс рисунков «Любимый герой русской сказки» окончен. С 13 ноября 2017 года по 10 декабря 2017 года будет проходить голосование в 2-х категориях:По итогам голосования будут определены победители. Оглашение итогов состоится 12 декабря 2017 года.Победители и призеры получат пригласительные на любой городской детский новогодний утренник.