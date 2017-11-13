Объявления
Мероприятия / Главное

Проходит голосование в конкурсе рисунков «Любимый герой русской сказки»

13 ноябрь 2017, 21:13
Проходит голосование в конкурсе рисунков «Любимый герой русской сказки»
Сбор работ на конкурс рисунков «Любимый герой русской сказки» окончен. С 13 ноября 2017 года по 10 декабря 2017 года будет проходить голосование в 2-х категориях:

  1. Возраст участников от 3 до 5 лет (не включительно)
  2. Возраст участников от 5 до 10 лет

По итогам голосования будут определены победители. Оглашение итогов состоится 12 декабря 2017 года.

Победители и призеры получат пригласительные на любой городской детский новогодний утренник.

Проголосовать за понравившиеся рисунки можно в следующих опросах:
  1. от 3 до 5 лет - голосовать
  2. от 5 до 10 лет (опрос 1) - голосовать
  3. от 5 до 10 лет (опрос 2) - голосовать
Теги: Городской дом культуры конкурс
108 просмотров   |   2 комментария
0
Другие новости по теме
Городской Дом культуры проводит конкурс детского рисунка
Городской Дом культуры проводит конкурс детского рисунка
В Гусевском городском округе проходит конкурс творческих работ из вторсырья и бросового материала
В Гусевском городском округе проходит конкурс творческих работ из вторсырья и бросового материала
Городская администрация проводит конкурсы в рамках празднования «Широкой Масленицы»
Городская администрация проводит конкурсы в рамках празднования «Широкой Масленицы»
Анонс мероприятий на Новогодние и Рождественские праздники в Гусевском городском округе
Анонс мероприятий на Новогодние и Рождественские праздники в Гусевском городском округе
Участник
# 1Участник
Да,задумка не плоха, только вот исполнение... большинство рисунков это тупо раскраски, либо перерисовки под копирку, единицы детки рисовали. Я понимаю, родители хотят помочь. но мальчик Илья 4 лет не может пока рисовать как Васнецов, уж извините..
Вчера, 22:49   ЦитироватьОтветить1
Работник ДК
# 2Работник ДК
Участник,
Вполне возможно. Поэтому даем шанс жителям выбрать по их мнению настоящий (нарисованный рукой ребенка) и в то же время лучший рисунок)
Сегодня, 01:02   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»