17 ноября Гусевский ЗАГС проведёт прием граждан в рамках «Дня правовой помощи детям»

15 ноябрь 2017, 17:41

В рамках проведения Всероссийской акции - «День правовой помощи детям», отдел ЗАГСа администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» проводит прием детей и родителей по вопросам регистрации актов гражданского состояния.



Прием граждан будет проходить 17 ноября с 9:00 до 13:00 в помещении ЗАГСа по адресу: г. Гусев ул. Московская д. 36-6.

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