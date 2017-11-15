19 ноября на городской площади пройдёт акция «Есть такая профессия – Родину защищать!»
15 ноябрь 2017, 17:59
Уважаемые жители города Гусева!Теги: акция
19 ноября с 10.00 до 14.00 на городской площади состоится информационно-агитационная акции «Есть такая профессия – Родину защищать!», посвященная Дню ракетных войск и артиллерии.
Во время мероприятия вы сможете увидеть:
Также вас ждет праздничный концерт от творческих коллективов города.
19 ноября с 10.00 до 14.00 на городской площади состоится информационно-агитационная акции «Есть такая профессия – Родину защищать!», посвященная Дню ракетных войск и артиллерии.
Во время мероприятия вы сможете увидеть:
- выставку современных образцов вооружения и военной техники;
- показ образцов форм военной одежды и экипировки военнослужащих;
- показательные выступления с элементами рукопашного боя разведывательных подразделений.
Также вас ждет праздничный концерт от творческих коллективов города.
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