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19 ноября на городской площади пройдёт акция «Есть такая профессия – Родину защищать!»

15 ноябрь 2017, 17:59
19 ноября на городской площади пройдёт акция «Есть такая профессия – Родину защищать!»
Уважаемые жители города Гусева!

19 ноября с 10.00 до 14.00 на городской площади состоится информационно-агитационная акции «Есть такая профессия – Родину защищать!», посвященная Дню ракетных войск и артиллерии.

Во время мероприятия вы сможете увидеть:
  • выставку современных образцов вооружения и военной техники;
  • показ образцов форм военной одежды и экипировки военнослужащих;
  • показательные выступления с элементами рукопашного боя разведывательных подразделений.

Также вас ждет праздничный концерт от творческих коллективов города.
Теги: акция
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