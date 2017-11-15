19 ноября на городской площади пройдёт акция «Есть такая профессия – Родину защищать!»

15 ноябрь 2017, 17:59

выставку современных образцов вооружения и военной техники;



показ образцов форм военной одежды и экипировки военнослужащих;



показательные выступления с элементами рукопашного боя разведывательных подразделений.



Уважаемые жители города Гусева!19 ноября с 10.00 до 14.00 на городской площади состоится информационно-агитационная акции «Есть такая профессия – Родину защищать!», посвященная Дню ракетных войск и артиллерии.Во время мероприятия вы сможете увидеть:Также вас ждет праздничный концерт от творческих коллективов города.