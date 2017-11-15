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Комплексный социальный центр города Гусева приглашает пенсионеров, инвалидов и детей-инвалидов

15 ноябрь 2017, 19:03
Комплексный социальный центр города Гусева приглашает пенсионеров, инвалидов и детей-инвалидов
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» приглашает пенсионеров, инвалидов и детей-инвалидов в социально-реабилитационное отделение, расположенное по адресу: город Гусев, улица Московская, дом 62.

Отделение предоставляет различный спектр услуг:
  • занятия с психологом (консультирование, индивидуальные и групповые занятия);
  • занятия по трудотерапии;
  • занятия физической культуры;
  • курсы по повышению компьютерной грамотности;
  • организация досуговых мероприятий.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 3-22-53 или 3-35-57.
Теги: Комплексный центр социального обслуживания населения
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