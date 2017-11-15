Комплексный социальный центр города Гусева приглашает пенсионеров, инвалидов и детей-инвалидов

15 ноябрь 2017, 19:03

Отделение предоставляет различный спектр услуг:

занятия с психологом (консультирование, индивидуальные и групповые занятия);



занятия по трудотерапии;



занятия физической культуры;



курсы по повышению компьютерной грамотности;



организация досуговых мероприятий.



Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» приглашает пенсионеров, инвалидов и детей-инвалидов в социально-реабилитационное отделение, расположенное по адресу: город Гусев, улица Московская, дом 62.Подробную информацию можно получить по телефонам: 3-22-53 или 3-35-57.