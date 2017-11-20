Последняя неделя работы выставочного проекта «Краски мироздания»

20 ноябрь 2017, 17:10

Гусевский музей приглашает жителей и гостей города посетить уникальную выставку «Краски мироздания». На выставке представлены работы художников-космистов из самых разных городов нашей страны. Проект подготовлен в содружестве с Общественным творческим объединением «Русский космизм».



Выставка «Краски мироздания» познакомит вас с таким малоизвестным, но заслуживающим особого внимания направлением в искусстве как Русским космизм. Оно зародилось в недрах Серебряного века и явилось отражением его философских и научных поисков, поисков новой Красоты, минуя символы и привычные формы. Именно одухотворенный космос в самых разных его проявлениях стал главной темой художников-космистов.



Произведения художников-космистов объединяет преобладание духовного начала, музыкальность форм и цвета, осязаемость вибрирующих образов, колористическое решение, доминирование оттенков синего цвета.



Выставка проходит в Большом выставочном зале музея до 28 ноября.



Ждем вас ежедневно с 11:00 до 17:00.

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