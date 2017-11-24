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График приемов граждан депутатами облдумы и окружного Совета депутатов в Гусевском округе

24 ноябрь 2017, 17:06
График приемов граждан депутатами облдумы и окружного Совета депутатов в Гусевском округе
В связи с 16-летием со дня создания Всероссийской политической Партии «Единая Россия» Президиумом Партии принято решение о проведении личных приемов граждан во всех общественных приемных Партии с 27 ноября по 3 декабря 2017 года.

График личных приемов граждан депутатами Калининградской областной Думы и окружного Совета депутатов с 27 ноября по 3 декабря 2017 года в Гусевском городском округе.

Место проведения (без указания адреса)Должностные лица, которые будут проводить приемы *Дата и время предполагаемых приемов
Местная общественная приемная партии «Единая Россия», г. Гусев, Саперная, д.4БОГДАНОВ Александр Сергеевич 29 ноября с 15 до 16 час
ЗАЦЕПИН Михаил Иванович29 ноября с 14 до 15 час
МИНЬКОВ Виктор Андреевич29 ноября с 11 до 13 час.
ГАЦУК Вячеслав Васильевич27 ноября с 11 до 13 час.
Редакция газеты «За доблестный труд» г. Гусев, Ульяновых, 10, каб.111КАЮКОВ  Сергей Георгиевич29 ноября с 8 до 12 час.
Окружной Совет депутатов, г. Гусев, Ульяновых, д. 8, каб.105АЛЕКСАНДРИНА Татьяна Алексеевна28 ноября с 14 до 16 час
БЕСШАПОЧНИКОВА  Лариса Николаевна27 ноября с 16 до 18 час.
ГНЕЗДИЛОВ Андрей  Петрович 29 ноября  с  15 до 17 час
ИОНОВА Виктория Валентиновна 28 ноября с 14 до 16 час
КУЗЮРА Татьяна Николаевна29 ноября с 14 до 16 час.
ЗАЙЦЕВА Вера Викторовна29 ноября  с 15 до 17 часов
ТАРАСОВ Александр Николаевич30 ноября с 16 до 18 час.
ЯЧМЕНЕВ Евгений Александрович1 декабря  с 14 до 16 час.
Гусевский агропромышленный колледж, г. Гусев, ул. Тимирязева, 3 каб.231ГРУБИНОВ Леонид Владимирович28 ноября с 14 до 16 час.
ЛОСКУТОВ Аркадий Федорович30 ноября с 14 до 16 час.
МОУ СОШ № 1 им. С.И. Гусева, г. Гусев, ул. Красноармейская,12 каб. 212ЛЕВЧУК  Виктор Андреевич30 ноября с 14 до 16 час.
администрация пос. КубановкаПОДОБЕД Надежда Николаевна28 ноября С 11 до 13 час
администрация пос. МихайловоПОДОБЕД Надежда Николаевна27  ноября С 11 до 13 час
Дом культуры пос. ПоддубыПОДОБЕД Надежда Николаевна29 ноября С 11 до 13 час
администрация пос. МайскоеПОДОБЕД Надежда Николаевна30 ноября С11 до 13 час.


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