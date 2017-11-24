График приемов граждан депутатами облдумы и окружного Совета депутатов в Гусевском округе

24 ноябрь 2017, 17:06

Место проведения (без указания адреса) Должностные лица, которые будут проводить приемы * Дата и время предполагаемых приемов Местная общественная приемная партии «Единая Россия», г. Гусев, Саперная, д.4 БОГДАНОВ Александр Сергеевич 29 ноября с 15 до 16 час ЗАЦЕПИН Михаил Иванович 29 ноября с 14 до 15 час МИНЬКОВ Виктор Андреевич 29 ноября с 11 до 13 час. ГАЦУК Вячеслав Васильевич 27 ноября с 11 до 13 час. Редакция газеты «За доблестный труд» г. Гусев, Ульяновых, 10, каб.111 КАЮКОВ Сергей Георгиевич 29 ноября с 8 до 12 час. Окружной Совет депутатов, г. Гусев, Ульяновых, д. 8, каб.105 АЛЕКСАНДРИНА Татьяна Алексеевна 28 ноября с 14 до 16 час БЕСШАПОЧНИКОВА Лариса Николаевна 27 ноября с 16 до 18 час. ГНЕЗДИЛОВ Андрей Петрович 29 ноября с 15 до 17 час ИОНОВА Виктория Валентиновна 28 ноября с 14 до 16 час КУЗЮРА Татьяна Николаевна 29 ноября с 14 до 16 час. ЗАЙЦЕВА Вера Викторовна 29 ноября с 15 до 17 часов ТАРАСОВ Александр Николаевич 30 ноября с 16 до 18 час. ЯЧМЕНЕВ Евгений Александрович 1 декабря с 14 до 16 час. Гусевский агропромышленный колледж, г. Гусев, ул. Тимирязева, 3 каб.231 ГРУБИНОВ Леонид Владимирович 28 ноября с 14 до 16 час. ЛОСКУТОВ Аркадий Федорович 30 ноября с 14 до 16 час. МОУ СОШ № 1 им. С.И. Гусева, г. Гусев, ул. Красноармейская,12 каб. 212 ЛЕВЧУК Виктор Андреевич 30 ноября с 14 до 16 час. администрация пос. Кубановка ПОДОБЕД Надежда Николаевна 28 ноября С 11 до 13 час администрация пос. Михайлово ПОДОБЕД Надежда Николаевна 27 ноября С 11 до 13 час Дом культуры пос. Поддубы ПОДОБЕД Надежда Николаевна 29 ноября С 11 до 13 час администрация пос. Майское ПОДОБЕД Надежда Николаевна 30 ноября С11 до 13 час.

В связи с 16-летием со дня создания Всероссийской политической Партии «Единая Россия» Президиумом Партии принято решение о проведении личных приемов граждан во всех общественных приемных Партии с 27 ноября по 3 декабря 2017 года.График личных приемов граждан депутатами Калининградской областной Думы и окружного Совета депутатов с 27 ноября по 3 декабря 2017 года в Гусевском городском округе.