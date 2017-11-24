График приемов граждан депутатами облдумы и окружного Совета депутатов в Гусевском округе
24 ноябрь 2017, 17:06
В связи с 16-летием со дня создания Всероссийской политической Партии «Единая Россия» Президиумом Партии принято решение о проведении личных приемов граждан во всех общественных приемных Партии с 27 ноября по 3 декабря 2017 года.
График личных приемов граждан депутатами Калининградской областной Думы и окружного Совета депутатов с 27 ноября по 3 декабря 2017 года в Гусевском городском округе.
График личных приемов граждан депутатами Калининградской областной Думы и окружного Совета депутатов с 27 ноября по 3 декабря 2017 года в Гусевском городском округе.
|Место проведения (без указания адреса)
|Должностные лица, которые будут проводить приемы *
|Дата и время предполагаемых приемов
|Местная общественная приемная партии «Единая Россия», г. Гусев, Саперная, д.4
|БОГДАНОВ Александр Сергеевич
|29 ноября с 15 до 16 час
|ЗАЦЕПИН Михаил Иванович
|29 ноября с 14 до 15 час
|МИНЬКОВ Виктор Андреевич
|29 ноября с 11 до 13 час.
|ГАЦУК Вячеслав Васильевич
|27 ноября с 11 до 13 час.
|Редакция газеты «За доблестный труд» г. Гусев, Ульяновых, 10, каб.111
|КАЮКОВ Сергей Георгиевич
|29 ноября с 8 до 12 час.
|Окружной Совет депутатов, г. Гусев, Ульяновых, д. 8, каб.105
|АЛЕКСАНДРИНА Татьяна Алексеевна
|28 ноября с 14 до 16 час
|БЕСШАПОЧНИКОВА Лариса Николаевна
|27 ноября с 16 до 18 час.
|ГНЕЗДИЛОВ Андрей Петрович
|29 ноября с 15 до 17 час
|ИОНОВА Виктория Валентиновна
|28 ноября с 14 до 16 час
|КУЗЮРА Татьяна Николаевна
|29 ноября с 14 до 16 час.
|ЗАЙЦЕВА Вера Викторовна
|29 ноября с 15 до 17 часов
|ТАРАСОВ Александр Николаевич
|30 ноября с 16 до 18 час.
|ЯЧМЕНЕВ Евгений Александрович
|1 декабря с 14 до 16 час.
|Гусевский агропромышленный колледж, г. Гусев, ул. Тимирязева, 3 каб.231
|ГРУБИНОВ Леонид Владимирович
|28 ноября с 14 до 16 час.
|ЛОСКУТОВ Аркадий Федорович
|30 ноября с 14 до 16 час.
|МОУ СОШ № 1 им. С.И. Гусева, г. Гусев, ул. Красноармейская,12 каб. 212
|ЛЕВЧУК Виктор Андреевич
|30 ноября с 14 до 16 час.
|администрация пос. Кубановка
|ПОДОБЕД Надежда Николаевна
|28 ноября С 11 до 13 час
|администрация пос. Михайлово
|ПОДОБЕД Надежда Николаевна
|27 ноября С 11 до 13 час
|Дом культуры пос. Поддубы
|ПОДОБЕД Надежда Николаевна
|29 ноября С 11 до 13 час
|администрация пос. Майское
|ПОДОБЕД Надежда Николаевна
|30 ноября С11 до 13 час.
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