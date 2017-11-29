5 и 8 декабря в Гусеве пройдет муниципальный этап фестиваля «ГТО - одна страна, одна команда!»
29 ноябрь 2017, 19:43
5 и 8 декабря в городе Гусеве пройдет муниципальный этап физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО - одна страна, одна команда!».Теги: гто ФОК стадион
5 декабря с 16:00 в ФОКе
Стрельба из электронного оружия, наклон, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа и прочее.
8 декабря с 11:00 на городском стадионе
Наклон, поднимание туловища из положения лежа, сгибание-разгибание рук в упоре лежа и прочее.
Участниками состязаний могут стать все желающие от 14 до 60 лет и старше, прошедшие регистрацию на сайте ГТО и получившие персональный УИН - уникальный идентификационный номер. Для участия в многоборье ГТО необходимо также предоставить медицинский допуск.
5 декабря с 16:00 в ФОКе
Стрельба из электронного оружия, наклон, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа и прочее.
8 декабря с 11:00 на городском стадионе
Наклон, поднимание туловища из положения лежа, сгибание-разгибание рук в упоре лежа и прочее.
Участниками состязаний могут стать все желающие от 14 до 60 лет и старше, прошедшие регистрацию на сайте ГТО и получившие персональный УИН - уникальный идентификационный номер. Для участия в многоборье ГТО необходимо также предоставить медицинский допуск.
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