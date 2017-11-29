Горадминистрация проводит конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление

29 ноябрь 2017, 20:34

Лучшее новогоднее и рождественское оформление витрин, фасадов зданий и прилегающей территории предприятий сферы обслуживания.

Лучшее новогоднее и рождественское оформление фасадов зданий и прилегающей территории предприятий промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта.

Лучшее новогоднее и рождественское декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и прилегающей территории культурно-досуговых учреждений, в том числе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования, спортивных учреждений.

Лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и прилегающей территории учреждений образования, в том числе дошкольных учреждений, школ.

Лучшее новогоднее и рождественское оформление витрин, фасадов зданий и прилегающей территории учреждений здравоохранения.

Лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление фасадов и дворовых территорий многоквартирных и индивидуальных домов.



В соответствии с постановлением администрации МО «Гусевский городской округ» №1230 от 24.11.2017 года объявлен конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление среди предприятий, учреждений и жителей округа.Прием заявок осуществляется с 11 по 20 декабря 2017 года.Для участия в конкурсе физические и юридические лица подают в комиссию заявки на бумажном носителе по адресу ул. Ульяновых, 8, каб. №212.Подведение итогов конкурса - 27 декабря 2017 года.