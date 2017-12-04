«Нарядим ёлку вместе»: каждый желающий может сделать свою игрушку для главной ёлки
4 декабрь 2017, 16:30
Совсем скоро в Гусеве будет установлен главный символ Новогодних праздников - ёлка.Теги: новый год
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в этом году жители округа совместно с муниципальными службами смогут нарядить лесную красавицу, которая будет стоять на центральной площади.
По просьбам родителей гусевских школьников администрация муниципалитета проводит акцию «Нарядим ёлку вместе»!
Каждый желающий может сделать свою уникальную игрушку из любого материала, которая затем украсит самую главную ёлку нашего города и будет радовать всех жителей и гостей Гусева.
Кроме того, смастерить необычную елочную игрушку своими руками – это хороший повод в преддверии праздников провести вечер вместе со своими детьми, создавая новогоднее волшебное настроение.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в этом году жители округа совместно с муниципальными службами смогут нарядить лесную красавицу, которая будет стоять на центральной площади.
По просьбам родителей гусевских школьников администрация муниципалитета проводит акцию «Нарядим ёлку вместе»!
Каждый желающий может сделать свою уникальную игрушку из любого материала, которая затем украсит самую главную ёлку нашего города и будет радовать всех жителей и гостей Гусева.
Кроме того, смастерить необычную елочную игрушку своими руками – это хороший повод в преддверии праздников провести вечер вместе со своими детьми, создавая новогоднее волшебное настроение.
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