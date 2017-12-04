Стройцентр
Новости / Мероприятия

«Нарядим ёлку вместе»: каждый желающий может сделать свою игрушку для главной ёлки

4 декабрь 2017, 16:30
«Нарядим ёлку вместе»: каждый желающий может сделать свою игрушку для главной ёлки
Совсем скоро в Гусеве будет установлен главный символ Новогодних праздников - ёлка.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в этом году жители округа совместно с муниципальными службами смогут нарядить лесную красавицу, которая будет стоять на центральной площади.

По просьбам родителей гусевских школьников администрация муниципалитета проводит акцию «Нарядим ёлку вместе»!

Каждый желающий может сделать свою уникальную игрушку из любого материала, которая затем украсит самую главную ёлку нашего города и будет радовать всех жителей и гостей Гусева.

Кроме того, смастерить необычную елочную игрушку своими руками – это хороший повод в преддверии праздников провести вечер вместе со своими детьми, создавая новогоднее волшебное настроение.
Теги: новый год
329 просмотров   |   4 комментария
0
Другие новости по теме
Горадминистрация проводит конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление
Горадминистрация проводит конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление
В рамках празднования Дня города пройдёт конкурс на самую оригинальную композицию из воздушных шаров
В рамках празднования Дня города пройдёт конкурс на самую оригинальную композицию из воздушных шаров
Новогоднее настроение своими руками: в Гусеве впервые пройдет Новогодняя благотворительная ярмарка «Технополиса GS»
Новогоднее настроение своими руками: в Гусеве впервые пройдет Новогодняя благотворительная ярмарка «Технополиса GS»
Анонс мероприятий на Новогодние и Рождественские праздники в Гусевском городском округе
Анонс мероприятий на Новогодние и Рождественские праздники в Гусевском городском округе
Гость дед мороз
# 1Гость дед мороз
Дожились-елку сами наряжать будем.А что бы никто не догадался назовем это- акцией.
Вчера, 16:36   ЦитироватьОтветить7
я
# 2я
Дома свою с детьми наряжу
Вчера, 16:53   ЦитироватьОтветить2
Гость Галина
# 3Гость Галина
Молодцы, здорово придумали. Я думаю, что многие откликнутся на эту акцию.
Вчера, 17:19   ЦитироватьОтветить10
Зритель
# 4Зритель
Очень хотелось бы, чтобы воздержались от коробок в обёртке..
Идея нормальная, но нужно было вектор задать, а иначе может получится "Надежда Кадышева". Всё же лучше, когда городская ёлка наряжена празднично, но элегантно.
Вчера, 22:34   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»