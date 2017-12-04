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Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2017 года

4 декабрь 2017, 19:10
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2017 года
Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в декабре 2017 года.

Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.

4 декабря с 14.00 – День неизвестного солдата
п. Лермонтово

5 декабря в течение дня – День информации «Московская битва»
Центральная библиотека

5 и 8 декабря в течение дня – Видеоминутка «Здорово быть здоровым»
Центральная библиотека

С 6 по 7 декабря в 16.00 – Президентские спортивные игры по шашкам среди юношей и девушек
МАОУ СОШ № 3

8 декабря а 16.00 – Открытие выставки посвященной 70-летию Отдела внутренних дел Гусевского района
Гусевский историко-краеведческий музей

8 декабря в 16.30 – Праздник первоклассников «Посвящение в художники»
МАУ ДО «Гусевская детская школа искусств»

9 декабря в 14.00 – Мультимедийная презентация ко Дню Героя России «Герои Отечества»
Центральная детская библиотека

9 декабря в 11.00 – Мультпросмотр «Зимняя сказка»
Центральная детская библиотека

9 декабря в 16.00 – День героев Отечества
памятник «Штыковая атака»

10 декабря в 16.00 – Первенство МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» по регби
Гусевская ДЮСШ
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