Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2017 года

4 декабрь 2017, 19:10

Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в декабре 2017 года.



Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.



4 декабря с 14.00 – День неизвестного солдата

п. Лермонтово



5 декабря в течение дня – День информации «Московская битва»

Центральная библиотека



5 и 8 декабря в течение дня – Видеоминутка «Здорово быть здоровым»

Центральная библиотека



С 6 по 7 декабря в 16.00 – Президентские спортивные игры по шашкам среди юношей и девушек

МАОУ СОШ № 3



8 декабря а 16.00 – Открытие выставки посвященной 70-летию Отдела внутренних дел Гусевского района

Гусевский историко-краеведческий музей



8 декабря в 16.30 – Праздник первоклассников «Посвящение в художники»

МАУ ДО «Гусевская детская школа искусств»



9 декабря в 14.00 – Мультимедийная презентация ко Дню Героя России «Герои Отечества»

Центральная детская библиотека



9 декабря в 11.00 – Мультпросмотр «Зимняя сказка»

Центральная детская библиотека



9 декабря в 16.00 – День героев Отечества

памятник «Штыковая атака»



10 декабря в 16.00 – Первенство МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» по регби

Гусевская ДЮСШ

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