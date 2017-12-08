ДЮЦ проводит набор детей от 5 лет в объединение «Фигурное катание»

8 декабрь 2017, 11:47

Высшее образование: Белорусский государственный университет физической культуры



Достижения: Кандидат в мастера спорта.



Чемпион республики Беларусь.



Призер международных соревнований



Вторник - Общая физическая подготовка (15:30 – 16:30)



Среда - Лед (14:15-15:15), Хореография (15:30-16:30)



Четверг - Общая физическая подготовка (15:30 – 16:30)



Пятница - Лед (14:15-15:15)



Суббота - Лед (11:45-12:45)



Детско-юношеский центр проводит набор детей в возрасте от 5 лет в объединение «Фигурное катание». Занятия будут проходить на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е.М. Попова в городе Гусеве.Дополнительная информация по адресу: г.Гусев, ул. З.Космодемьянской, 27 или по телефону 3-43-28 (МАУ ДО «ДЮЦ»).