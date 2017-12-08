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ДЮЦ проводит набор детей от 5 лет в объединение «Фигурное катание»

8 декабрь 2017, 11:47
ДЮЦ проводит набор детей от 5 лет в объединение «Фигурное катание»
Детско-юношеский центр проводит набор детей в возрасте от 5 лет в объединение «Фигурное катание». Занятия будут проходить на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е.М. Попова в городе Гусеве.

Тренер-преподаватель: Макаров Алексей Сергеевич
  • Высшее образование: Белорусский государственный университет физической культуры
  • Достижения: Кандидат в мастера спорта.
  • Чемпион республики Беларусь.
  • Призер международных соревнований

Расписание занятий:
  • Вторник - Общая физическая подготовка (15:30 – 16:30)
  • Среда - Лед (14:15-15:15), Хореография (15:30-16:30)
  • Четверг - Общая физическая подготовка (15:30 – 16:30)
  • Пятница - Лед (14:15-15:15)
  • Суббота - Лед (11:45-12:45)

Дополнительная информация по адресу: г.Гусев, ул. З.Космодемьянской, 27 или по телефону 3-43-28 (МАУ ДО «ДЮЦ»).
Теги: ДЮЦ фигурное катание
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