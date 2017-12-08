10 декабря на Ледовой арене ФОКа будут проходить соревнования по фигурному катанию
8 декабрь 2017, 22:45
Уважаемые жители и гости города Гусева!Теги: фигурное катание ФОК соревнование
10 декабря на Ледовой арене ФОКа Федерация фигурного катания будет проводить соревнования «Новогодние узоры».
Начало в 10:00.
Приходите поддержать наших фигуристов!
10 декабря на Ледовой арене ФОКа Федерация фигурного катания будет проводить соревнования «Новогодние узоры».
Начало в 10:00.
Приходите поддержать наших фигуристов!
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