10 декабря на Ледовой арене ФОКа будут проходить соревнования по фигурному катанию

Уважаемые жители и гости города Гусева! 10 декабря на Ледовой арене ФОКа Федерация фигурного катания будет проводить соревнования «Новогодние узоры». Начало в 10:00. Приходите поддержать наших фигуристов!

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