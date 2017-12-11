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Детско-юношеский центр приглашает на новогодние мастер-классы

11 декабрь 2017, 12:18
Детско-юношеский центр приглашает на новогодние мастер-классы
Уважаемые маленькие жители и их родители.

Детско-юношеский центр города Гусева приглашает вас на новогодние мастер-классы.

В программе:
- занятия в мастерской Деда Мороза
- подарок полезный и интересный

Стоимость билета: 50 руб детский и 100 руб взрослый.

Мастер-классы пройдут 16 и 23 декабря 2017 года в 11:30 по адресу: город Гусев, улица Зои Космодемьянской, дом 27.

Количество мест ограничено!

Оставить заявку можно по телефону: 8(40143) 3-43-28 или отправить с нашего сайта с темой "мастер-класс".
Теги: ДЮЦ мастер-класс новый год
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