Детско-юношеский центр приглашает на новогодние мастер-классы
11 декабрь 2017, 12:18
Уважаемые маленькие жители и их родители.Теги: ДЮЦ мастер-класс новый год
Детско-юношеский центр города Гусева приглашает вас на новогодние мастер-классы.
В программе:
- занятия в мастерской Деда Мороза
- подарок полезный и интересный
Стоимость билета: 50 руб детский и 100 руб взрослый.
Мастер-классы пройдут 16 и 23 декабря 2017 года в 11:30 по адресу: город Гусев, улица Зои Космодемьянской, дом 27.
Количество мест ограничено!
Оставить заявку можно по телефону: 8(40143) 3-43-28 или отправить с нашего сайта с темой "мастер-класс".
Детско-юношеский центр города Гусева приглашает вас на новогодние мастер-классы.
В программе:
- занятия в мастерской Деда Мороза
- подарок полезный и интересный
Стоимость билета: 50 руб детский и 100 руб взрослый.
Мастер-классы пройдут 16 и 23 декабря 2017 года в 11:30 по адресу: город Гусев, улица Зои Космодемьянской, дом 27.
Количество мест ограничено!
Оставить заявку можно по телефону: 8(40143) 3-43-28 или отправить с нашего сайта с темой "мастер-класс".
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