Город Светлогорск приглашает на праздник зимних напитков, который пройдет с 1 по 8 января
11 декабрь 2017, 14:39
1 - 8 января в курортном Светлогорске состоится традиционный Праздник зимних напитков. Вас ждут самые разнообразные напитки — от популярных до изысканных: любимый глинтвейн*, ароматный пунш*, полезные травяные и ягодные сборы, элитные сорта китайского чая и кофе по рецептам экзотических стран. В меню также представлены традиционные рождественские сладости и сытные закуски. Приятным сюрпризом станут специальные акции и предложения от организаторов.
Гастрономическая ярмарка на площади Театра эстрады «Янтарь холл», тематический маршрут с дегустацией зимних напитков и насыщенная культурно - развлекательная программа с концертами, мастер-классами, экскурсиями и квест-играми создадут праздничное новогоднее настроение гостям и жителям города!
Праздник зимних напитков — самые вкусные каникулы в Светлогорске!
Подробная программа праздника на сайте «Информационно-туристического центра» Светлогорского района.
* все напитки, указанные в тексте, являются безалкогольными
Гастрономическая ярмарка на площади Театра эстрады «Янтарь холл», тематический маршрут с дегустацией зимних напитков и насыщенная культурно - развлекательная программа с концертами, мастер-классами, экскурсиями и квест-играми создадут праздничное новогоднее настроение гостям и жителям города!
Праздник зимних напитков — самые вкусные каникулы в Светлогорске!
Подробная программа праздника на сайте «Информационно-туристического центра» Светлогорского района.
* все напитки, указанные в тексте, являются безалкогольными
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