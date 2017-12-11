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Город Светлогорск приглашает на праздник зимних напитков, который пройдет с 1 по 8 января

11 декабрь 2017, 14:39
Город Светлогорск приглашает на праздник зимних напитков, который пройдет с 1 по 8 января
1 - 8 января в курортном Светлогорске состоится традиционный Праздник зимних напитков. Вас ждут самые разнообразные напитки — от популярных до изысканных: любимый глинтвейн*, ароматный пунш*, полезные травяные и ягодные сборы, элитные сорта китайского чая и кофе по рецептам экзотических стран. В меню также представлены традиционные рождественские сладости и сытные закуски. Приятным сюрпризом станут специальные акции и предложения от организаторов.

Гастрономическая ярмарка на площади Театра эстрады «Янтарь холл», тематический маршрут с дегустацией зимних напитков и насыщенная культурно - развлекательная программа с концертами, мастер-классами, экскурсиями и квест-играми создадут праздничное новогоднее настроение гостям и жителям города!

Праздник зимних напитков — самые вкусные каникулы в Светлогорске!

Подробная программа праздника на сайте «Информационно-туристического центра» Светлогорского района.

* все напитки, указанные в тексте, являются безалкогольными
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