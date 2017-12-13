Центральная библиотека приглашает на презентацию проекта «ООПТ - изучаем и сохраняем»
13 декабрь 2017, 10:44
Центральная библиотека города Гусева приглашает 13 декабря в 16:00 на презентацию проекта «ООПТ - изучаем и сохраняем».Теги: библиотека
В Год Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России Калининградский фонд «Исток» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, приступил к реализации экологического просветительского проекта «ООПТ – изучаем и сохраняем!».
Проект фонда «Исток» поддерживают правительство и муниципалитеты Калининградской области. Партнерами проекта выступают Балтийская АЭС и Национальный парк «Куршская коса».
В Год Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России Калининградский фонд «Исток» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, приступил к реализации экологического просветительского проекта «ООПТ – изучаем и сохраняем!».
Проект фонда «Исток» поддерживают правительство и муниципалитеты Калининградской области. Партнерами проекта выступают Балтийская АЭС и Национальный парк «Куршская коса».
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