Центральная библиотека приглашает на презентацию проекта «ООПТ - изучаем и сохраняем»

13 декабрь 2017, 10:44

Центральная библиотека города Гусева приглашает 13 декабря в 16:00 на презентацию проекта «ООПТ - изучаем и сохраняем».



В Год Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России Калининградский фонд «Исток» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, приступил к реализации экологического просветительского проекта «ООПТ – изучаем и сохраняем!».



Проект фонда «Исток» поддерживают правительство и муниципалитеты Калининградской области. Партнерами проекта выступают Балтийская АЭС и Национальный парк «Куршская коса».

74 просмотра