16, 17, 23, 24 и 30 декабря на городской площади пройдут развлекательные мероприятия
14 декабрь 2017, 13:44
Уважаемые жители и гости города Гусева.Теги: новый год
16, 17, 23, 24 и 30 декабря в 12:00 на городской площади Гусева будет проходить новогодняя развлекательная программа «Новый Год отметим вместе танцем, юмором и песней!».
В программе:
Городской Дом культуры приглашает всех желающих!
16, 17, 23, 24 и 30 декабря в 12:00 на городской площади Гусева будет проходить новогодняя развлекательная программа «Новый Год отметим вместе танцем, юмором и песней!».
В программе:
- театрализованное представление с любимыми героями мультфильмов;
- танцы, игры, песни;
- сладкие призы и хорошее настроение.
Городской Дом культуры приглашает всех желающих!
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