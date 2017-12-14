16, 17, 23, 24 и 30 декабря на городской площади пройдут развлекательные мероприятия

14 декабрь 2017, 13:44

театрализованное представление с любимыми героями мультфильмов;



танцы, игры, песни;



сладкие призы и хорошее настроение.



Уважаемые жители и гости города Гусева.16, 17, 23, 24 и 30 декабря в 12:00 на городской площади Гусева будет проходить новогодняя развлекательная программа «Новый Год отметим вместе танцем, юмором и песней!».В программе:Городской Дом культуры приглашает всех желающих!