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16, 17, 23, 24 и 30 декабря на городской площади пройдут развлекательные мероприятия

14 декабрь 2017, 13:44
Уважаемые жители и гости города Гусева.

16, 17, 23, 24 и 30 декабря в 12:00 на городской площади Гусева будет проходить новогодняя развлекательная программа «Новый Год отметим вместе танцем, юмором и песней!».

В программе:
  • театрализованное представление с любимыми героями мультфильмов;
  • танцы, игры, песни;
  • сладкие призы и хорошее настроение.

Городской Дом культуры приглашает всех желающих!
Теги: новый год
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