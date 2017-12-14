4 и 5 января в ФОКе пройдут спортивные новогодние мероприятия

14 декабрь 2017, 19:04

4 января 2018 года

10.00 - Новогодняя зарядка для лиц пожилого возраста



- Новогодняя зарядка для лиц пожилого возраста 11.00 - Турнир по настольному теннису



5 января 2018 года

11.00 - Рождественские Семейные «Веселые старты»

Семейные категории:

1 группа - Папа + Мама + ребенок 3-4 года;

2 группа - Папа + Мама + ребенок 5-6 лет;

3 группа - Папа + Мама + ребенок 7-8 лет.



- Рождественские Семейные «Веселые старты» Семейные категории: 1 группа - Папа + Мама + ребенок 3-4 года; 2 группа - Папа + Мама + ребенок 5-6 лет; 3 группа - Папа + Мама + ребенок 7-8 лет. 11.00 - Соревнования по стрельбе из электронного оружия и дартсу (возрастная категория 16 +)



Управление по культуре, спорту и делам молодежи и Гусевское муниципальное культурно-спортивное учреждение «Стадион» организовали проведение спортивных мероприятий на новогодние каникулы.Мероприятия будут проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева по адресу: ул. Школьная, 1.Соревнования будут проводиться в соответствии с правилами соревнований по каждому виду спорта раздельно, на усмотрение главного судьи соревнований.К участию в соревнованиях будут допускаться все желающие, не имеющие противопоказания по состоянию здоровья и имеющие допуск врача.Справки по телефону: 3-53-93 - ГМКСУ «Стадион».