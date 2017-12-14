4 и 5 января в ФОКе пройдут спортивные новогодние мероприятия
14 декабрь 2017, 19:04
Управление по культуре, спорту и делам молодежи и Гусевское муниципальное культурно-спортивное учреждение «Стадион» организовали проведение спортивных мероприятий на новогодние каникулы.Теги: ФОК новый год соревнование
Мероприятия будут проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева по адресу: ул. Школьная, 1.
4 января 2018 года
5 января 2018 года
Соревнования будут проводиться в соответствии с правилами соревнований по каждому виду спорта раздельно, на усмотрение главного судьи соревнований.
К участию в соревнованиях будут допускаться все желающие, не имеющие противопоказания по состоянию здоровья и имеющие допуск врача.
Справки по телефону: 3-53-93 - ГМКСУ «Стадион».
Мероприятия будут проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева по адресу: ул. Школьная, 1.
4 января 2018 года
- 10.00 - Новогодняя зарядка для лиц пожилого возраста
- 11.00 - Турнир по настольному теннису
5 января 2018 года
- 11.00 - Рождественские Семейные «Веселые старты»
Семейные категории:
1 группа - Папа + Мама + ребенок 3-4 года;
2 группа - Папа + Мама + ребенок 5-6 лет;
3 группа - Папа + Мама + ребенок 7-8 лет.
- 11.00 - Соревнования по стрельбе из электронного оружия и дартсу (возрастная категория 16 +)
Соревнования будут проводиться в соответствии с правилами соревнований по каждому виду спорта раздельно, на усмотрение главного судьи соревнований.
К участию в соревнованиях будут допускаться все желающие, не имеющие противопоказания по состоянию здоровья и имеющие допуск врача.
Справки по телефону: 3-53-93 - ГМКСУ «Стадион».
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