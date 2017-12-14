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4 и 5 января в ФОКе пройдут спортивные новогодние мероприятия

14 декабрь 2017, 19:04
4 и 5 января в ФОКе пройдут спортивные новогодние мероприятия
Управление по культуре, спорту и делам молодежи и Гусевское муниципальное культурно-спортивное учреждение «Стадион» организовали проведение спортивных мероприятий на новогодние каникулы.

Мероприятия будут проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева по адресу: ул. Школьная, 1.

4 января 2018 года

  • 10.00 - Новогодняя зарядка для лиц пожилого возраста
  • 11.00 - Турнир по настольному теннису

5 января 2018 года

  • 11.00 - Рождественские Семейные «Веселые старты»
    Семейные категории:
    1 группа - Папа + Мама + ребенок 3-4 года;
    2 группа - Папа + Мама + ребенок 5-6 лет;
    3 группа - Папа + Мама + ребенок 7-8 лет.
  • 11.00 - Соревнования по стрельбе из электронного оружия и дартсу (возрастная категория 16 +)

Соревнования будут проводиться в соответствии с правилами соревнований по каждому виду спорта раздельно, на усмотрение главного судьи соревнований.

К участию в соревнованиях будут допускаться все желающие, не имеющие противопоказания по состоянию здоровья и имеющие допуск врача.

Справки по телефону: 3-53-93 - ГМКСУ «Стадион».
Теги: ФОК новый год соревнование
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судья
# 1судья
Допуск врача??? Кому вы лапшу вешаете организаторы-стадионщики? Для начальства рапортуете? Страхуетесь? Ну ну.
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