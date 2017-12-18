Детско-юношеский центр принимает заказы на Деда Мороза и Снегурочку на дом
18 декабрь 2017, 18:36
Новый Год - удивительный волшебный праздник. Все, взрослые и, конечно же, дети ждут в этот день какого-нибудь чуда, исполнения заветного желания, получения особенного подарка.Теги: новый год ДЮЦ
Детско-юношеский центр принимает заказы на Деда Мороза и Снегурочку. Сказочные персонажи готовы приехать к Вам 30 и 31 декабря.
Стоимость услуги: 800 руб.
Заявки принимаются до 26 декабря.
Телефон: 8-900-564-89-97.
Подарите детям сказку, пригласите волшебных героев к себе домой!
Детско-юношеский центр принимает заказы на Деда Мороза и Снегурочку. Сказочные персонажи готовы приехать к Вам 30 и 31 декабря.
Стоимость услуги: 800 руб.
Заявки принимаются до 26 декабря.
Телефон: 8-900-564-89-97.
Подарите детям сказку, пригласите волшебных героев к себе домой!
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