Детско-юношеский центр принимает заказы на Деда Мороза и Снегурочку на дом

18 декабрь 2017, 18:36

Новый Год - удивительный волшебный праздник. Все, взрослые и, конечно же, дети ждут в этот день какого-нибудь чуда, исполнения заветного желания, получения особенного подарка.



Детско-юношеский центр принимает заказы на Деда Мороза и Снегурочку. Сказочные персонажи готовы приехать к Вам 30 и 31 декабря.



Стоимость услуги: 800 руб.



Заявки принимаются до 26 декабря.



Телефон: 8-900-564-89-97.



Подарите детям сказку, пригласите волшебных героев к себе домой!

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