Детско-юношеский центр приглашает 27 декабря на новогодний праздник «Ледовые фантазии»

18 декабрь 2017, 20:03

Детско-юношеский центр приглашает на новогоднее представление юных фигуристов «Ледовые фантазии», где вы увидите юных фигуристов, сказочных героев. Окунетесь в сказочный мир ледовых фантазий.



Праздник пройдет 27 декабря в 18:00 на Ледовой арене ФОКа.



Вход свободный.



Справки по телефону: 8(40143) 3-43-28.

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