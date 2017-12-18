Детско-юношеский центр приглашает 27 декабря на новогодний праздник «Ледовые фантазии»
18 декабрь 2017, 20:03
Детско-юношеский центр приглашает на новогоднее представление юных фигуристов «Ледовые фантазии», где вы увидите юных фигуристов, сказочных героев. Окунетесь в сказочный мир ледовых фантазий.Теги: ДЮЦ новый год
Праздник пройдет 27 декабря в 18:00 на Ледовой арене ФОКа.
Вход свободный.
Справки по телефону: 8(40143) 3-43-28.
Праздник пройдет 27 декабря в 18:00 на Ледовой арене ФОКа.
Вход свободный.
Справки по телефону: 8(40143) 3-43-28.
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