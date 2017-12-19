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С 23 по 31 декабря на городской площади будут продавать живые ёлки

19 декабрь 2017, 11:56
С 23 по 31 декабря на городской площади будут продавать живые ёлки
С 23 по 31 декабря на городской площади Гусева (на месте проведения сельскохозяйственных ярмарок) с 9.00 до 15.00 будет проходить ёлочный базар. Приходите выбрать себе лесную красавицу, которая будет радовать Вас в новогодние и рождественские праздники.

Тем, кто желает осуществлять торговлю живыми елками, необходимо обратиться в Управление экономического и перспективного развития администрации МО «Гусевский городской округ» (каб. № 212, тел. 3-61-08) для получения разрешения на организацию выездной торговли.
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