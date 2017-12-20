Технополис GS приглашает в городской музей на предновогоднюю благотворительную ярмарку

20 декабрь 2017, 15:36

12:00—18:00 Уличная торговля



15:00—16:00 Конкурс караоке



12:00—18:00 Продажа handmade новогодних украшений и десертов



12:00—13:00 Мастер-класс по росписи пряников (Политехникум, г. Гусев)



13:00—14:00 Мастер-класс по росписи деревянных игрушек (студия «Деревянные угощения», г. Калининград)



14:00—15:00 Концерт группы «РифЛексия» («Технополис GS», г. Гусев)



15:00—16:00 Мастер-класс по росписи пряников («Технополис GS», г. Гусев)



16:00—17:00 Мастер-класс «Шоколадница» (ДШИ, г. Гусев)



17:00—18:00 Мастер-класс по росписи пряников (ДШИ, г. Гусев)



12:00—13:00 Мастер-класс по созданию новогодних открыток (студия «Милинес», г. Калининград)



13:00—14:00 Мастер-класс «Новогодние украшения из фетра» (студия «Милинес», г. Калининград)



15:00—16:00 Мастер-класс по созданию открыток (ДШИ, г. Гусев)



16:00—17:00 Мастер-класс по росписи деревянных игрушек (студия «Деревянные угощения», г. Калининград)



17:00—18:00 Мастер-класс по созданию открыток (ДШИ, г. Гусев)



12:00—18:00 Показ мультфильмов



12:00—18:00 Новогодняя фотозона



13:00—14:00 Мастер-класс по скрапбукингу (Татьяна Хворостинина, г. Гусев)



15:00—16:00 Мастер-класс по скрапбукингу (Татьяна Хворостинина, г. Гусев)



23 декабря Гусевский историко-краеведческий музей имени А.М. Иванова превратится в новогоднюю резиденцию. Здесь будет все для создания новогоднего настроения: мастерские по изготовлению подарков, предновогодняя ярмарка и, конечно, много волшебства.Средства, собранные на мероприятии, пойдут на развитие центра «Росток» (центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в городе Гусеве). Благотворительную ярмарку организуют Фонд поддержки социально-культурных инициатив «Креативная платформа GS» и волонтеры центра «Росток».