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Технополис GS приглашает в городской музей на предновогоднюю благотворительную ярмарку

20 декабрь 2017, 15:36
23 декабря Гусевский историко-краеведческий музей имени А.М. Иванова превратится в новогоднюю резиденцию. Здесь будет все для создания новогоднего настроения: мастерские по изготовлению подарков, предновогодняя ярмарка и, конечно, много волшебства.

Средства, собранные на мероприятии, пойдут на развитие центра «Росток» (центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в городе Гусеве). Благотворительную ярмарку организуют Фонд поддержки социально-культурных инициатив «Креативная платформа GS» и волонтеры центра «Росток».

Музейный дворик

  • 12:00—18:00 Уличная торговля
  • 15:00—16:00 Конкурс караоке

Большой выставочный зал

  • 12:00—18:00 Продажа handmade новогодних украшений и десертов
  • 12:00—13:00 Мастер-класс по росписи пряников (Политехникум, г. Гусев)
  • 13:00—14:00 Мастер-класс по росписи деревянных игрушек (студия «Деревянные угощения», г. Калининград)
  • 14:00—15:00 Концерт группы «РифЛексия» («Технополис GS», г. Гусев)
  • 15:00—16:00 Мастер-класс по росписи пряников («Технополис GS», г. Гусев)
  • 16:00—17:00 Мастер-класс «Шоколадница» (ДШИ, г. Гусев)
  • 17:00—18:00 Мастер-класс по росписи пряников (ДШИ, г. Гусев)

Фойе 1

  • 12:00—13:00 Мастер-класс по созданию новогодних открыток (студия «Милинес», г. Калининград)
  • 13:00—14:00 Мастер-класс «Новогодние украшения из фетра» (студия «Милинес», г. Калининград)
  • 15:00—16:00 Мастер-класс по созданию открыток (ДШИ, г. Гусев)
  • 16:00—17:00 Мастер-класс по росписи деревянных игрушек (студия «Деревянные угощения», г. Калининград)
  • 17:00—18:00 Мастер-класс по созданию открыток (ДШИ, г. Гусев)

Фойе 2

  • 12:00—18:00 Показ мультфильмов

Цокольный этаж

  • 12:00—18:00 Новогодняя фотозона
  • 13:00—14:00 Мастер-класс по скрапбукингу (Татьяна Хворостинина, г. Гусев)
  • 15:00—16:00 Мастер-класс по скрапбукингу (Татьяна Хворостинина, г. Гусев)

Скачать расписание ярмарки (Посмотреть онлайн) [119,45 Kb] (cкачиваний: 5)
Теги: Технополис GS музей ярмарка
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