Программа новогодних мероприятий в Гусевском городском округе
22 декабрь 2017, 18:41
В Гусевском городском округе заготовлено много культурно-массовых и спортивных новогодних мероприятий для гостей и жителей округа. Предлагаем Вашему вниманию программу.новый год
19.00 – Открытый турнир по волейболу среди мужских команд, спортивный зал СОШ № 5 (г. Гусев, пер. Павлова)
19.00 – Открытый турнир по волейболу среди женских команд, спортивный зал СОШ № 5 (г. Гусев, пер. Павлова)
19.00 - Развлекательная программа «С Новым годом, с Новым счастьем!», Городской Дом культуры (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)
19.00 – Открытый турнир по волейболу среди женских команд, спортивный зал СОШ № 5 (г. Гусев, пер. Павлова)
11.00-17.00 - Экспонирование выставки «Живопись Людмилы Тамбовцевой. В преддверии Нового года и Рождества» и Экспонирование выставки «Сказочный Гофман» из фондов Калининградского областного историко-художественного музея, Гусевский музей (г. Гусев, ул. Московская, 36)
10.00 – Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти С. Колбасова, универсальный зал Физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
11.00, 13.00 - Новогодний утренник для детей «Приключение Иванушки-дурачка в сказочной стране!», (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)
11.00 - Новогодняя благотворительная ярмарка, Гусевский музей (г. Гусев, ул. Московская, 36)
12.00 - Концертно-развлекательная программа «Навстречу Новому году!», Центральная площадь г. Гусева
19.00 - Развлекательная программа «С Новым годом, с Новым счастьем!», Городской Дом культуры (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)
10.00 – Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти С. Колбасова, универсальный зал Физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
12.00 - Концертно-развлекательная программа «Навстречу Новому году!», Центральная площадь г. Гусева
19.00 - Развлекательная программа «С Новым годом, с Новым счастьем!», Городской Дом культуры (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)
18.00 - Молодежная акция «Поздравь любимый город с Новым годом!», Центральная площадь г. Гусева
18.00 - Шоу на льду «Ледовая фантазия», ледовая арена Физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
17.30 - Музыкальная аНсамблея, Детская школа искусств (г. Гусев, ул. Ульяновых, 1)
12.00 - Концертно-развлекательная программа «Навстречу Новому году!», Центральная площадь г. Гусева
01.00 - Новогодняя ночь «В ритмах Нового года!», Центральная площадь г. Гусева
14.00 – Развлекательно-игровая программа «На старт, внимание! Новый год!», Центральная площадь г. Гусева
11.00-17.00 - «Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова» жителям города Гусева (г. Гусев, ул. Московская, 36)
13.00 - Новогодний утренник для детей «Приключение Иванушки-дурачка в сказочной стране!», (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)
13.00 - Интерактивное музыкальное представление «Давайте жить дружно», Детская школа искусств (г. Гусев, ул. Ульяновых, 1)
14.00 – Развлекательно-игровая программа «Новогодний переполох», Центральная площадь г. Гусева
10.00 - Новогодняя зарядка для лиц пожилого возраста, территория Физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
11.00 - Новогодний турнир по настольному теннису среди мужчин и женщин, Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
13.00 - Интерактивное музыкальное представление «Давайте жить дружно!», Детская школа искусств (г. Гусев, ул. Ульяновых, 1)
14.00 – Развлекательно-игровая программа «Здравствуй, Новый год!», Центральная площадь г. Гусева
11.00 – Рождественские семейные старты, Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
11.00 – Соревнования по стрельбе из электронного оружия и дартсу (16+), Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
14.00 – Развлекательно-игровая программа «Вместе встретим Новый год!», Центральная площадь г. Гусева
17.00 – Концерт Алексея и Кристины Бачинских, Гусевский музей (г. Гусев, ул. Московская, 36)
В течение дня – Рождественская акция «Подарок семье», Гусевский музей (г. Гусев, ул. Московская, 36)
14.00 – Развлекательно-игровая программа «Чудеса у елки», Центральная площадь г. Гусева
14.00 – Праздничная Рождественская программа, Центральная площадь г. Гусева
14.00 – Развлекательно-игровая программа «Новогодние потехи», Центральная площадь г. Гусева
18-25 декабря 2017 года
19.00 – Открытый турнир по волейболу среди мужских команд, спортивный зал СОШ № 5 (г. Гусев, пер. Павлова)
19.00 – Открытый турнир по волейболу среди женских команд, спортивный зал СОШ № 5 (г. Гусев, пер. Павлова)
22 декабря 2017 года
19.00 - Развлекательная программа «С Новым годом, с Новым счастьем!», Городской Дом культуры (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)
19.00 – Открытый турнир по волейболу среди женских команд, спортивный зал СОШ № 5 (г. Гусев, пер. Павлова)
22-25 января 2018 года
11.00-17.00 - Экспонирование выставки «Живопись Людмилы Тамбовцевой. В преддверии Нового года и Рождества» и Экспонирование выставки «Сказочный Гофман» из фондов Калининградского областного историко-художественного музея, Гусевский музей (г. Гусев, ул. Московская, 36)
23 декабря 2017 года
10.00 – Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти С. Колбасова, универсальный зал Физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
11.00, 13.00 - Новогодний утренник для детей «Приключение Иванушки-дурачка в сказочной стране!», (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)
11.00 - Новогодняя благотворительная ярмарка, Гусевский музей (г. Гусев, ул. Московская, 36)
12.00 - Концертно-развлекательная программа «Навстречу Новому году!», Центральная площадь г. Гусева
19.00 - Развлекательная программа «С Новым годом, с Новым счастьем!», Городской Дом культуры (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)
24 декабря 2017 года
10.00 – Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти С. Колбасова, универсальный зал Физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
12.00 - Концертно-развлекательная программа «Навстречу Новому году!», Центральная площадь г. Гусева
19.00 - Развлекательная программа «С Новым годом, с Новым счастьем!», Городской Дом культуры (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)
25, 27-29 декабря 2017 года
18.00 - Молодежная акция «Поздравь любимый город с Новым годом!», Центральная площадь г. Гусева
27 декабря 2017 года
18.00 - Шоу на льду «Ледовая фантазия», ледовая арена Физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
28 декабря 2017 года
17.30 - Музыкальная аНсамблея, Детская школа искусств (г. Гусев, ул. Ульяновых, 1)
30 декабря 2017 года
12.00 - Концертно-развлекательная программа «Навстречу Новому году!», Центральная площадь г. Гусева
01 января 2018 года
01.00 - Новогодняя ночь «В ритмах Нового года!», Центральная площадь г. Гусева
02 января 2018 года
14.00 – Развлекательно-игровая программа «На старт, внимание! Новый год!», Центральная площадь г. Гусева
02-06 января 2018 года
11.00-17.00 - «Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова» жителям города Гусева (г. Гусев, ул. Московская, 36)
03 января 2018 года
13.00 - Новогодний утренник для детей «Приключение Иванушки-дурачка в сказочной стране!», (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)
13.00 - Интерактивное музыкальное представление «Давайте жить дружно», Детская школа искусств (г. Гусев, ул. Ульяновых, 1)
14.00 – Развлекательно-игровая программа «Новогодний переполох», Центральная площадь г. Гусева
04 января 2018 года
10.00 - Новогодняя зарядка для лиц пожилого возраста, территория Физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
11.00 - Новогодний турнир по настольному теннису среди мужчин и женщин, Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
13.00 - Интерактивное музыкальное представление «Давайте жить дружно!», Детская школа искусств (г. Гусев, ул. Ульяновых, 1)
14.00 – Развлекательно-игровая программа «Здравствуй, Новый год!», Центральная площадь г. Гусева
05 января 2018 года
11.00 – Рождественские семейные старты, Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
11.00 – Соревнования по стрельбе из электронного оружия и дартсу (16+), Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
14.00 – Развлекательно-игровая программа «Вместе встретим Новый год!», Центральная площадь г. Гусева
17.00 – Концерт Алексея и Кристины Бачинских, Гусевский музей (г. Гусев, ул. Московская, 36)
06 января 2018 года
В течение дня – Рождественская акция «Подарок семье», Гусевский музей (г. Гусев, ул. Московская, 36)
14.00 – Развлекательно-игровая программа «Чудеса у елки», Центральная площадь г. Гусева
07 января 2018 года
14.00 – Праздничная Рождественская программа, Центральная площадь г. Гусева
08 января 2018 года
14.00 – Развлекательно-игровая программа «Новогодние потехи», Центральная площадь г. Гусева
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