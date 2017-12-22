Программа новогодних мероприятий в Гусевском городском округе

22 декабрь 2017, 18:41

В Гусевском городском округе заготовлено много культурно-массовых и спортивных новогодних мероприятий для гостей и жителей округа. Предлагаем Вашему вниманию программу.



18-25 декабря 2017 года

19.00 – Открытый турнир по волейболу среди мужских команд, спортивный зал СОШ № 5 (г. Гусев, пер. Павлова)

19.00 – Открытый турнир по волейболу среди женских команд, спортивный зал СОШ № 5 (г. Гусев, пер. Павлова)



22 декабря 2017 года

19.00 - Развлекательная программа «С Новым годом, с Новым счастьем!», Городской Дом культуры (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)

19.00 – Открытый турнир по волейболу среди женских команд, спортивный зал СОШ № 5 (г. Гусев, пер. Павлова)



22-25 января 2018 года

11.00-17.00 - Экспонирование выставки «Живопись Людмилы Тамбовцевой. В преддверии Нового года и Рождества» и Экспонирование выставки «Сказочный Гофман» из фондов Калининградского областного историко-художественного музея, Гусевский музей (г. Гусев, ул. Московская, 36)



23 декабря 2017 года

10.00 – Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти С. Колбасова, универсальный зал Физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Гусев, ул. Школьная, 1)

11.00, 13.00 - Новогодний утренник для детей «Приключение Иванушки-дурачка в сказочной стране!», (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)

11.00 - Новогодняя благотворительная ярмарка, Гусевский музей (г. Гусев, ул. Московская, 36)

12.00 - Концертно-развлекательная программа «Навстречу Новому году!», Центральная площадь г. Гусева

19.00 - Развлекательная программа «С Новым годом, с Новым счастьем!», Городской Дом культуры (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)



24 декабря 2017 года

10.00 – Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти С. Колбасова, универсальный зал Физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Гусев, ул. Школьная, 1)

12.00 - Концертно-развлекательная программа «Навстречу Новому году!», Центральная площадь г. Гусева

19.00 - Развлекательная программа «С Новым годом, с Новым счастьем!», Городской Дом культуры (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)



25, 27-29 декабря 2017 года

18.00 - Молодежная акция «Поздравь любимый город с Новым годом!», Центральная площадь г. Гусева



27 декабря 2017 года

18.00 - Шоу на льду «Ледовая фантазия», ледовая арена Физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Гусев, ул. Школьная, 1)



28 декабря 2017 года

17.30 - Музыкальная аНсамблея, Детская школа искусств (г. Гусев, ул. Ульяновых, 1)



30 декабря 2017 года

12.00 - Концертно-развлекательная программа «Навстречу Новому году!», Центральная площадь г. Гусева



01 января 2018 года

01.00 - Новогодняя ночь «В ритмах Нового года!», Центральная площадь г. Гусева



02 января 2018 года

14.00 – Развлекательно-игровая программа «На старт, внимание! Новый год!», Центральная площадь г. Гусева



02-06 января 2018 года

11.00-17.00 - «Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова» жителям города Гусева (г. Гусев, ул. Московская, 36)



03 января 2018 года

13.00 - Новогодний утренник для детей «Приключение Иванушки-дурачка в сказочной стране!», (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)

13.00 - Интерактивное музыкальное представление «Давайте жить дружно», Детская школа искусств (г. Гусев, ул. Ульяновых, 1)

14.00 – Развлекательно-игровая программа «Новогодний переполох», Центральная площадь г. Гусева



04 января 2018 года

10.00 - Новогодняя зарядка для лиц пожилого возраста, территория Физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Гусев, ул. Школьная, 1)

11.00 - Новогодний турнир по настольному теннису среди мужчин и женщин, Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Гусев, ул. Школьная, 1)

13.00 - Интерактивное музыкальное представление «Давайте жить дружно!», Детская школа искусств (г. Гусев, ул. Ульяновых, 1)

14.00 – Развлекательно-игровая программа «Здравствуй, Новый год!», Центральная площадь г. Гусева



05 января 2018 года

11.00 – Рождественские семейные старты, Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Гусев, ул. Школьная, 1)

11.00 – Соревнования по стрельбе из электронного оружия и дартсу (16+), Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Гусев, ул. Школьная, 1)

14.00 – Развлекательно-игровая программа «Вместе встретим Новый год!», Центральная площадь г. Гусева

17.00 – Концерт Алексея и Кристины Бачинских, Гусевский музей (г. Гусев, ул. Московская, 36)



06 января 2018 года

В течение дня – Рождественская акция «Подарок семье», Гусевский музей (г. Гусев, ул. Московская, 36)

14.00 – Развлекательно-игровая программа «Чудеса у елки», Центральная площадь г. Гусева



07 января 2018 года

14.00 – Праздничная Рождественская программа, Центральная площадь г. Гусева



08 января 2018 года

14.00 – Развлекательно-игровая программа «Новогодние потехи», Центральная площадь г. Гусева

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