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Программа новогодних мероприятий в Гусевском городском округе

22 декабрь 2017, 18:41
В Гусевском городском округе заготовлено много культурно-массовых и спортивных новогодних мероприятий для гостей и жителей округа. Предлагаем Вашему вниманию программу.

18-25 декабря 2017 года

19.00 – Открытый турнир по волейболу среди мужских команд, спортивный зал СОШ № 5 (г. Гусев, пер. Павлова)
19.00 – Открытый турнир по волейболу среди женских команд, спортивный зал СОШ № 5 (г. Гусев, пер. Павлова)

22 декабря 2017 года

19.00 - Развлекательная программа «С Новым годом, с Новым счастьем!», Городской Дом культуры (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)
19.00 – Открытый турнир по волейболу среди женских команд, спортивный зал СОШ № 5 (г. Гусев, пер. Павлова)

22-25 января 2018 года

11.00-17.00 - Экспонирование выставки «Живопись Людмилы Тамбовцевой. В преддверии Нового года и Рождества» и Экспонирование выставки «Сказочный Гофман» из фондов Калининградского областного историко-художественного музея, Гусевский музей (г. Гусев, ул. Московская, 36)

23 декабря 2017 года

10.00 – Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти С. Колбасова, универсальный зал Физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
11.00, 13.00 - Новогодний утренник для детей «Приключение Иванушки-дурачка в сказочной стране!», (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)
11.00 - Новогодняя благотворительная ярмарка, Гусевский музей (г. Гусев, ул. Московская, 36)
12.00 - Концертно-развлекательная программа «Навстречу Новому году!», Центральная площадь г. Гусева
19.00 - Развлекательная программа «С Новым годом, с Новым счастьем!», Городской Дом культуры (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)

24 декабря 2017 года

10.00 – Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти С. Колбасова, универсальный зал Физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
12.00 - Концертно-развлекательная программа «Навстречу Новому году!», Центральная площадь г. Гусева
19.00 - Развлекательная программа «С Новым годом, с Новым счастьем!», Городской Дом культуры (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)

25, 27-29 декабря 2017 года

18.00 - Молодежная акция «Поздравь любимый город с Новым годом!», Центральная площадь г. Гусева

27 декабря 2017 года

18.00 - Шоу на льду «Ледовая фантазия», ледовая арена Физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Гусев, ул. Школьная, 1)

28 декабря 2017 года

17.30 - Музыкальная аНсамблея, Детская школа искусств (г. Гусев, ул. Ульяновых, 1)

30 декабря 2017 года

12.00 - Концертно-развлекательная программа «Навстречу Новому году!», Центральная площадь г. Гусева

01 января 2018 года

01.00 - Новогодняя ночь «В ритмах Нового года!», Центральная площадь г. Гусева

02 января 2018 года

14.00 – Развлекательно-игровая программа «На старт, внимание! Новый год!», Центральная площадь г. Гусева

02-06 января 2018 года

11.00-17.00 - «Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова» жителям города Гусева (г. Гусев, ул. Московская, 36)

03 января 2018 года

13.00 - Новогодний утренник для детей «Приключение Иванушки-дурачка в сказочной стране!», (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11)
13.00 - Интерактивное музыкальное представление «Давайте жить дружно», Детская школа искусств (г. Гусев, ул. Ульяновых, 1)
14.00 – Развлекательно-игровая программа «Новогодний переполох», Центральная площадь г. Гусева

04 января 2018 года

10.00 - Новогодняя зарядка для лиц пожилого возраста, территория Физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
11.00 - Новогодний турнир по настольному теннису среди мужчин и женщин, Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
13.00 - Интерактивное музыкальное представление «Давайте жить дружно!», Детская школа искусств (г. Гусев, ул. Ульяновых, 1)
14.00 – Развлекательно-игровая программа «Здравствуй, Новый год!», Центральная площадь г. Гусева

05 января 2018 года

11.00 – Рождественские семейные старты, Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
11.00 – Соревнования по стрельбе из электронного оружия и дартсу (16+), Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Гусев, ул. Школьная, 1)
14.00 – Развлекательно-игровая программа «Вместе встретим Новый год!», Центральная площадь г. Гусева
17.00 – Концерт Алексея и Кристины Бачинских, Гусевский музей (г. Гусев, ул. Московская, 36)

06 января 2018 года

В течение дня – Рождественская акция «Подарок семье», Гусевский музей (г. Гусев, ул. Московская, 36)
14.00 – Развлекательно-игровая программа «Чудеса у елки», Центральная площадь г. Гусева

07 января 2018 года

14.00 – Праздничная Рождественская программа, Центральная площадь г. Гусева

08 января 2018 года

14.00 – Развлекательно-игровая программа «Новогодние потехи», Центральная площадь г. Гусева
Теги: новый год
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гость спортсмен
# 1гость спортсмен
С наступающим всех спортсменов нашего города! Наконец то мы все вздохнём полной грудью и будем выступать и развивать каждый свод вид спорта с новым руководством и будем надеяться с порядочными и грамотными людьми! А что касается уволенного самозванца Самсонова, то верёвочка не могла вечно виться.... Теперь самое время устроиться "ТРЕНЕРОМ ПО ГОЛЬФУ" или ещё по чему нибудь... Хотя начал этот подхалим неблагодарный с поливания администрации и сказками про надоевшее место начальника спорта и НИКЧЁМНУЮ зарплату!!! В своём стиле впрочем. Горбатого могила исправит как известно)))
Вчера, 19:41   ЦитироватьОтветить5
Гость.
# 2Гость.
гость спортсмен,
Дурак и мыслям рад.
Вчера, 20:21   ЦитироватьОтветить2
наташа
# 3наташа
закончил спортивную карьеру, это бывает
Вчера, 21:59   ЦитироватьОтветить0
ВалентинА
# 4ВалентинА
гость спортсмен,
Как Вы достали....в каждой бочке затылка!!! Задолбали в каждую новость влезать!
Вчера, 23:49   ЦитироватьОтветить4
ВалентинА
# 5ВалентинА
ВалентинА,
* ЗАТЫЧКА
Вчера, 23:50   ЦитироватьОтветить0
ответ
# 6ответ
Цитата: ВалентинА
гость спортсмен,
Как Вы достали....в каждой бочке затылка!!! Задолбали в каждую новость влезать!


Пить надо меньше ЗАТЫЛКА))) Иди пожалей получившего пинка под зад "честного человека" и выпьете заодно, может в жилетку поплачет, как его ЗАДОЛБАЛИ)))
Сегодня, 09:18   ЦитироватьОтветить0

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