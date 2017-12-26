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Детско-юношеский центр приглашает 8 января на новогодние мастер-классы

26 декабрь 2017, 12:59
Детско-юношеский центр приглашает 8 января на новогодние мастер-классы
Уважаемые маленькие жители и их родители!

Детско-юношеский центр приглашает вас на новогодние мастер-классы.

В программе три мастер-класса:
  • праздничная открытка
  • новогодний сувенир
  • елочная игрушка

Стоимость билета: детский - 50 руб., взрослый - 100 руб..

Мастер-классы пройдут 8 января 2018 года в 11:00 по адресу: город Гусев, улица Зои Космодемьянской, дом 27.

Количество мест ограничено.

Оставить заявку можно по телефону: 8(40143) 3-43-28 или отправить с нашего сайта с темой "мастер-класс".
Теги: ДЮЦ мастер-класс
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