Детско-юношеский центр приглашает 8 января на новогодние мастер-классы
26 декабрь 2017, 12:59
Уважаемые маленькие жители и их родители!Теги: ДЮЦ мастер-класс
Детско-юношеский центр приглашает вас на новогодние мастер-классы.
В программе три мастер-класса:
Стоимость билета: детский - 50 руб., взрослый - 100 руб..
Мастер-классы пройдут 8 января 2018 года в 11:00 по адресу: город Гусев, улица Зои Космодемьянской, дом 27.
Количество мест ограничено.
Оставить заявку можно по телефону: 8(40143) 3-43-28 или отправить с нашего сайта с темой "мастер-класс".
Детско-юношеский центр приглашает вас на новогодние мастер-классы.
В программе три мастер-класса:
- праздничная открытка
- новогодний сувенир
- елочная игрушка
Стоимость билета: детский - 50 руб., взрослый - 100 руб..
Мастер-классы пройдут 8 января 2018 года в 11:00 по адресу: город Гусев, улица Зои Космодемьянской, дом 27.
Количество мест ограничено.
Оставить заявку можно по телефону: 8(40143) 3-43-28 или отправить с нашего сайта с темой "мастер-класс".
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