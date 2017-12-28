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С 19 по 21 января в ФОКе пройдет второй этап II Всероссийской зимней Спартакиады по шорт-треку

28 декабрь 2017, 16:32
С 19 по 21 января в ФОКе пройдет второй этап II Всероссийской зимней Спартакиады по шорт-треку
В следующем году развитие шорт-трека в Гусеве выйдет на новый высокий уровень. С 19 по 21 января в Физкультурно-оздоровительном комплексе пройдет второй этап II Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ 2018 года.

В соревновании примут участие 80 спортсменов из 10 городов России, в том числе из Калининградской области.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в минувшую среду состоялось рабочее совещание по вопросам организации спортивного мероприятия, на котором присутствовали заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Томина, начальник Управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалева, помощник первого заместителя председателя областной Думы Сергей Семенов, заместитель руководителя (директора) – начальник отдела развития физической культуры и спорта Калининградской области Евгений Скачков, президент региональной общественной организации «Спортивная Федерация Калининградской области по конькобежному спорту» Марина Толпыго, директор МАУ «ФОК г. Гусева» Дмитрий Карасев и тренер по шорт-треку в Гусеве Артур Сенчук.

Спортивное движение в Гусеве продолжает развиваться и это замечательное событие даст еще один стимул нашим ребятам для новых достижений на льду.
Теги: соревнование шорт-трек ФОК
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