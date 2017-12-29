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Просим всех неравнодушных проголосовать за проект нашего города «Скейт-парк для всех»

29 декабрь 2017, 17:43
Гусевский городской округ участвует в конкурсе «Хочу делать добро» с проектом «Скейт-парк для всех».

Главная цель проекта дать возможность реализации людям, которые хотят заниматься тем или иным экстремальным видом спорта, предоставив им возможность тренироваться на специальном оборудовании, разработанном по последним технологиям в любое время года. Обеспечить условия для отдыха и физического развития молодежи, которые занимаются активным отдыхом.

На территории Муниципального образования «Гусевский городской округ» нет ни одного объекта, который отвечал бы всем требованиям для экстремальных видов спорта и мог бы использоваться для занятий. Поэтому в этих условиях выполнение проекта по «Обустройству скейт-площадки» является необходимым.

Для того чтобы выиграть грант на строительство, необходимо набрать наибольшее количество голосов. Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта составляет 300 тысяч рублей.

Для голосования необходимо:
  1. Авторизоваться через ВКонтакте на сайте проекта;
  2. В шапке сайта нажать на ссылку «Проекты», во вкладке «Номинации» выбрать «Просвещение», во вкладке «Регионы» выбрать Калининградскую область;
  3. Выбрать проект «Скейт-парк для всех»;
  4. Нажать кнопку «Проголосовать.
Теги: конкурс
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