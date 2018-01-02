Расписание массового катания на льду в ФОКе с 2 по 8 января
2 январь 2018, 14:17
Представляем Вашему вниманию расписание массового катания на льду в физкультурно-оздоровительном комплексе в праздничные дни с 2 по 8 января.Теги: ФОК
С 2 по 3 января
12:00-13:00
13:30-14:30
16:30-17:30
18:00-19:00
19:30-20:30
21:00-22:00
С 4 по 7 января
12:00-13:00
13:30-14:30
16:30-17:30
18:00-19:00
21:00-22:00
8 января
12:00-13:00
13:30-14:30
16:30-17:30
18:00-19:00
Стоимость взрослого билета - 200 руб.
Стоимость детского билета - 130 руб.
Прокат коньков - 70 руб.
Прокат стойки - 50 руб.
С 2 по 3 января
12:00-13:00
13:30-14:30
16:30-17:30
18:00-19:00
19:30-20:30
21:00-22:00
С 4 по 7 января
12:00-13:00
13:30-14:30
16:30-17:30
18:00-19:00
21:00-22:00
8 января
12:00-13:00
13:30-14:30
16:30-17:30
18:00-19:00
Стоимость взрослого билета - 200 руб.
Стоимость детского билета - 130 руб.
Прокат коньков - 70 руб.
Прокат стойки - 50 руб.
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