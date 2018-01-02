Расписание массового катания на льду в ФОКе с 2 по 8 января

2 январь 2018, 14:17

Представляем Вашему вниманию расписание массового катания на льду в физкультурно-оздоровительном комплексе в праздничные дни с 2 по 8 января.



С 2 по 3 января

12:00-13:00

13:30-14:30

16:30-17:30

18:00-19:00

19:30-20:30

21:00-22:00



С 4 по 7 января

12:00-13:00

13:30-14:30

16:30-17:30

18:00-19:00

21:00-22:00



8 января

12:00-13:00

13:30-14:30

16:30-17:30

18:00-19:00



Стоимость взрослого билета - 200 руб.

Стоимость детского билета - 130 руб.

Прокат коньков - 70 руб.

Прокат стойки - 50 руб.

267 просмотров