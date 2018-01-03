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Гусевский музей приглашает 5 января на концерт гитарной музыки Алексея и Кристины Бачинских

3 январь 2018, 14:05
Гусевский музей приглашает 5 января на концерт гитарной музыки Алексея и Кристины Бачинских
Гусевский историко-краеведческий музей приглашает жителей и гостей города посетить концерт гитарной музыки в исполнении Алексея и Кристины Бачинских (г. Калининград), который состоится 5 января 2018 г. в 17.00.

В программе классическая гитара соло и в дуэте, фламенко и авторские произведения.

Стоимость билета 150 руб. Справки по телефону 3-19-17.

Алексей Бачинский с отличием окончил музыкальный колледж им. Рахманинова, выпускник Белорусской государственной консерватории, лауреат и дипломант международных конкурсов и фестивалей гитарной музыки, преподаватель Калининградского колледжа им. Рахманинова. Кристина Бачинская - лауреат международных конкурсов, ученица Алексея Бачинского.
Теги: музей концерт
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