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Расписание праздничных богослужений в храме всех святых 6 и 7 января

5 январь 2018, 20:28
Расписание праздничных богослужений в храме всех святых на Рождественский сочельник и Рождество Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

6 января - Рождественский сочельник

  • 09.00 - Литургия
  • 21.00 - Великое повечерие.
  • По окончании Божественная Литургия.

7 января - Рождество Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа

  • 12.00 - Благодарственный молебен.
  • По окончании Рождественский концерт Воскресной школы (ориентировочно в 13.00).

Для посещения храма людьми с ограниченными возможностями здоровья звонить по телефону:
8-906-235-52-56 - Дмитрий
8-911-450-67-29 - о. Георгий
Теги: храм
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