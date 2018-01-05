Расписание праздничных богослужений в храме всех святых 6 и 7 января
5 январь 2018, 20:28
Расписание праздничных богослужений в храме всех святых на Рождественский сочельник и Рождество Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».Теги: храм
6 января - Рождественский сочельник
7 января - Рождество Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа
Для посещения храма людьми с ограниченными возможностями здоровья звонить по телефону:
8-906-235-52-56 - Дмитрий
8-911-450-67-29 - о. Георгий
6 января - Рождественский сочельник
- 09.00 - Литургия
- 21.00 - Великое повечерие.
- По окончании Божественная Литургия.
7 января - Рождество Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа
- 12.00 - Благодарственный молебен.
- По окончании Рождественский концерт Воскресной школы (ориентировочно в 13.00).
Для посещения храма людьми с ограниченными возможностями здоровья звонить по телефону:
8-906-235-52-56 - Дмитрий
8-911-450-67-29 - о. Георгий
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