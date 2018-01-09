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ДШИ приглашает детей 3,5 - 6 лет на обучение по программе раннего эстетического развития

9 январь 2018, 16:03
ДШИ приглашает детей 3,5 - 6 лет на обучение по программе раннего эстетического развития
Гусевская детская школа искусств приглашает детей в возрасте 3,5 — 6 лет, на обучение по программе раннего эстетического развития:

  • «Рисование» - 1 групповое занятие в неделю
  • «Лепка» – 1 групповое занятие в неделю
  • «Ритмика» – 1 групповое занятие в неделю
  • «Музыка» – 1 групповое занятие в неделю
  • «Музыкальная игротека» - 1 групповое занятие в неделю
  • «Английский язык» - 1 групповое занятие в неделю

Срок обучения - 1-2 года.

Обучение платное.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 3-19-59, 3-48-29.
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