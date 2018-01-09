ДШИ приглашает детей 3,5 - 6 лет на обучение по программе раннего эстетического развития

Гусевская детская школа искусств приглашает детей в возрасте 3,5 — 6 лет, на обучение по программе раннего эстетического развития:Срок обучения - 1-2 года.Обучение платное.Подробную информацию можно получить по телефонам: 3-19-59, 3-48-29.

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