ДШИ приглашает детей 3,5 - 6 лет на обучение по программе раннего эстетического развития
9 январь 2018, 16:03
Гусевская детская школа искусств приглашает детей в возрасте 3,5 — 6 лет, на обучение по программе раннего эстетического развития:
Срок обучения - 1-2 года.
Обучение платное.
Подробную информацию можно получить по телефонам: 3-19-59, 3-48-29.
- «Рисование» - 1 групповое занятие в неделю
- «Лепка» – 1 групповое занятие в неделю
- «Ритмика» – 1 групповое занятие в неделю
- «Музыка» – 1 групповое занятие в неделю
- «Музыкальная игротека» - 1 групповое занятие в неделю
- «Английский язык» - 1 групповое занятие в неделю
Срок обучения - 1-2 года.
Обучение платное.
Подробную информацию можно получить по телефонам: 3-19-59, 3-48-29.
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