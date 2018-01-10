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Голосуем за Гусевские проекты «Ключ к здоровью» и «Скейт-парк для всех»

10 январь 2018, 15:10
Уважаемые жители и гости города Гусева, давайте поможем проектам Гусевского городского округа «Ключ к здоровью» и «Скейт-парк для всех» воплотиться в жизнь. Проголосовать можно до 15 января.

Голосование проходит в рамках Всероссийского конкурса «Хочу делать добро» на сайте «Добровольцы России».

Проект «Ключ к здоровью», номинация проекта «Забота и внимание».

Проект планируется проводить ежегодно в виде туристического слета на реке Анграпа совместно с волонтерами и МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе». Он создаст условия для организации, развития и укрепления спортивных навыков среди людей с ограниченными возможностями здоровья, поможет каждому участнику раскрыть свой потенциал. Проект пробудит желание у людей с ограниченными возможностями здоровья не оставаться наедине в замкнутом пространстве, искать новые идеи для самовыражения, найти друзей - единомышленников.

А так же продолжаем голосовать за проект «Скейт-парк для всех», номинация проекта «Просвещение».

Главная цель проекта «Скейт-парк для всех» дать возможность реализации людям, которые хотят заниматься тем или иным экстремальным видом спорта, предоставив им возможность тренироваться на специальном оборудовании, разработанном по последним технологиям в любое время года. Обеспечить условия для отдыха и физического развития молодежи, которые занимаются активным отдыхом.

Чтобы отдать свой голос за проект, нужно авторизоваться при помощи социальной сети ВКонтакте.
Теги: конкурс
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