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23 января в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора

11 январь 2018, 16:47
23 января в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора
Уважаемые жители города и района!

23 января 2018 года в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора. Желающим сдать кровь необходимо явится в поликлинику в кабинет № 9 к 8.00.

Приглашаются физически здоровые лица в возрасте от 18 до 60 лет.
Теги: День Донора больница
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