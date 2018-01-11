23 января в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора
11 январь 2018, 16:47
Уважаемые жители города и района!Теги: День Донора больница
23 января 2018 года в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора. Желающим сдать кровь необходимо явится в поликлинику в кабинет № 9 к 8.00.
Приглашаются физически здоровые лица в возрасте от 18 до 60 лет.
23 января 2018 года в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора. Желающим сдать кровь необходимо явится в поликлинику в кабинет № 9 к 8.00.
Приглашаются физически здоровые лица в возрасте от 18 до 60 лет.
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