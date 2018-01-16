21 января пройдет легкоатлетический пробег «Ольховатка - Гусев», посвященный годовщине штурма Гумбиннена
16 январь 2018, 15:40
21 января пройдет XXXI традиционный легкоатлетический пробег «Ольховатка - Гусев», посвященный 73-й годовщине штурма города Гумбиннена.Теги: пробег
Сбор и регистрация участников будут проходить в городе Гусеве на улице Красноармейской, 11, в Городском доме культуры с 10:00. Отъезд участников на место старта в посёлок Ольховатка запланирован в 11:30. Старт состоится в 12:00.
Дистанция маршрута составляет 12 км 900 м.
Справки по телефону: 3-53-93.
К соревнованиям допускаются лица не моложе 18 лет.
Сбор и регистрация участников будут проходить в городе Гусеве на улице Красноармейской, 11, в Городском доме культуры с 10:00. Отъезд участников на место старта в посёлок Ольховатка запланирован в 11:30. Старт состоится в 12:00.
Дистанция маршрута составляет 12 км 900 м.
Справки по телефону: 3-53-93.
К соревнованиям допускаются лица не моложе 18 лет.
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