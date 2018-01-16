Стройцентр
Мероприятия / Главное

21 января пройдет легкоатлетический пробег «Ольховатка - Гусев», посвященный годовщине штурма Гумбиннена

16 январь 2018, 15:40
21 января пройдет легкоатлетический пробег «Ольховатка - Гусев», посвященный годовщине штурма Гумбиннена
21 января пройдет XXXI традиционный легкоатлетический пробег «Ольховатка - Гусев», посвященный 73-й годовщине штурма города Гумбиннена.

Сбор и регистрация участников будут проходить в городе Гусеве на улице Красноармейской, 11, в Городском доме культуры с 10:00. Отъезд участников на место старта в посёлок Ольховатка запланирован в 11:30. Старт состоится в 12:00.

Дистанция маршрута составляет 12 км 900 м.

Справки по телефону: 3-53-93.

К соревнованиям допускаются лица не моложе 18 лет.
Теги: пробег
170 просмотров
0
Русский ювелирный дом
Другие новости по теме
23 сентября в ГРЭСовском лесу пройдут областные соревнования по легкоатлетическому кроссу
23 сентября в ГРЭСовском лесу пройдут областные соревнования по легкоатлетическому кроссу
26 августа пройдёт городской велопробег по маршруту «город Гусев – посёлок Маяковское»
26 августа пройдёт городской велопробег по маршруту «город Гусев – посёлок Маяковское»
1 августа пройдёт XXI Международный легкоатлетический пробег Гусев - Голдап
1 августа пройдёт XXI Международный легкоатлетический пробег Гусев - Голдап
19 января пройдёт легкоатлетический пробег посвященный 69-й годовщине штурма Гумбиннена
19 января пройдёт легкоатлетический пробег посвященный 69-й годовщине штурма Гумбиннена

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»