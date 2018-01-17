Мероприятия на территории Гусевского округа во второй половине января 2018 года

17 январь 2018, 19:20

Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа во второй половине января 2018 года.



Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.



18 января в 17.00 – Зимний турнир по волейболу среди юношей 2000 г.р. и моложе

Спортивный зал Гусевского политехнического техникума



С 19 по 21 января в 12.00 – II этап 2 Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ 2018 г. ЦФО и СЗФО

МАУ «ФОК г. Гусева»



19 и 20 января – Урок мужества, посвященный штурму Гумбиннена «Память нужна живым»

Центральная библиотека



20 января в 11.00 – Игра - викторина «Угадай сказку»

Центральная библиотека



20 января в 17.00 – Концерт класса «Весёлые нотки»

Гусевская детская школа искусств



21 января в 12.00 – XXXI Легкоатлетический пробег, посвящённый Гумбинненскому прорыву

п. Ольховатка – г. Гусев



С 23 по 25 января в 16.00 – Президентские спортивные игры по баскетболу (1 группа)

МАОУ СОШ № 3



25 января с 11.00 до 17.00 – Открытие цикла выставок «Марафон искусств» из частной коллекции И.А. Кирикова

Гусевский историко-краеведческий музей



25 января в 19.00 – Праздничный концерт сборной г. Гусева по КВН, посвященный Дню студента

Городской дом культуры



26 января в 15.00 – Первенство МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» по плаванию среди юношей и девушек 2000 г.р. и моложе

МАУ «ФОК г. Гусева»



29 января в 18.00 – Акция «День без интернета»

МАУ «ФОК г. Гусева»



30 января в 18.30 – Муниципальный турнир по интеллектуальным играм Что? Где? Когда?

Городской дом культуры



30 и 31 января в 16.00 – Президентские спортивные игры по волейболу среди девушек (1 группа)

МАОУ СОШ № 3

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