Мероприятия на территории Гусевского округа во второй половине января 2018 года
17 январь 2018, 19:20
Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа во второй половине января 2018 года.
Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
18 января в 17.00 – Зимний турнир по волейболу среди юношей 2000 г.р. и моложе
Спортивный зал Гусевского политехнического техникума
С 19 по 21 января в 12.00 – II этап 2 Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ 2018 г. ЦФО и СЗФО
МАУ «ФОК г. Гусева»
19 и 20 января – Урок мужества, посвященный штурму Гумбиннена «Память нужна живым»
Центральная библиотека
20 января в 11.00 – Игра - викторина «Угадай сказку»
Центральная библиотека
20 января в 17.00 – Концерт класса «Весёлые нотки»
Гусевская детская школа искусств
21 января в 12.00 – XXXI Легкоатлетический пробег, посвящённый Гумбинненскому прорыву
п. Ольховатка – г. Гусев
С 23 по 25 января в 16.00 – Президентские спортивные игры по баскетболу (1 группа)
МАОУ СОШ № 3
25 января с 11.00 до 17.00 – Открытие цикла выставок «Марафон искусств» из частной коллекции И.А. Кирикова
Гусевский историко-краеведческий музей
25 января в 19.00 – Праздничный концерт сборной г. Гусева по КВН, посвященный Дню студента
Городской дом культуры
26 января в 15.00 – Первенство МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» по плаванию среди юношей и девушек 2000 г.р. и моложе
МАУ «ФОК г. Гусева»
29 января в 18.00 – Акция «День без интернета»
МАУ «ФОК г. Гусева»
30 января в 18.30 – Муниципальный турнир по интеллектуальным играм Что? Где? Когда?
Городской дом культуры
30 и 31 января в 16.00 – Президентские спортивные игры по волейболу среди девушек (1 группа)
МАОУ СОШ № 3
Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
18 января в 17.00 – Зимний турнир по волейболу среди юношей 2000 г.р. и моложе
Спортивный зал Гусевского политехнического техникума
С 19 по 21 января в 12.00 – II этап 2 Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ 2018 г. ЦФО и СЗФО
МАУ «ФОК г. Гусева»
19 и 20 января – Урок мужества, посвященный штурму Гумбиннена «Память нужна живым»
Центральная библиотека
20 января в 11.00 – Игра - викторина «Угадай сказку»
Центральная библиотека
20 января в 17.00 – Концерт класса «Весёлые нотки»
Гусевская детская школа искусств
21 января в 12.00 – XXXI Легкоатлетический пробег, посвящённый Гумбинненскому прорыву
п. Ольховатка – г. Гусев
С 23 по 25 января в 16.00 – Президентские спортивные игры по баскетболу (1 группа)
МАОУ СОШ № 3
25 января с 11.00 до 17.00 – Открытие цикла выставок «Марафон искусств» из частной коллекции И.А. Кирикова
Гусевский историко-краеведческий музей
25 января в 19.00 – Праздничный концерт сборной г. Гусева по КВН, посвященный Дню студента
Городской дом культуры
26 января в 15.00 – Первенство МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» по плаванию среди юношей и девушек 2000 г.р. и моложе
МАУ «ФОК г. Гусева»
29 января в 18.00 – Акция «День без интернета»
МАУ «ФОК г. Гусева»
30 января в 18.30 – Муниципальный турнир по интеллектуальным играм Что? Где? Когда?
Городской дом культуры
30 и 31 января в 16.00 – Президентские спортивные игры по волейболу среди девушек (1 группа)
МАОУ СОШ № 3
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