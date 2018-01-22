В Гусевском музее стартует масштабный выставочный проект «Марафон искусств»

22 январь 2018, 17:03

В январе в Гусевском историко-краеведческом музее стартует масштабный выставочный проект «Марафон искусств», который включает в себя 6 разнообразных выставок.



Цель проекта - познакомить жителей востока области и гостей самого западного региона России с творческим наследием сильнейших художников Калининградской области.



В рамках проекта 25 января 2018 года в 18.00ч. состоится открытие персональной ретроспективной выставки одного из наиболее значительных живописцев Калининградской области Николая Петровича Карякина «Берега Родины" и персональной выставки линогравюр заслуженного художника России Адольфа Александровича Шевченко «Калининградский край».



Приглашаем всех прикоснуться к подлинным образцам современного искусства, представленных для экспозиции из собрания коллекционера И.А. Кирикова.

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