Стройцентр
Мероприятия / Главное

В Гусевском музее стартует масштабный выставочный проект «Марафон искусств»

22 январь 2018, 17:03
В Гусевском музее стартует масштабный выставочный проект «Марафон искусств»
В январе в Гусевском историко-краеведческом музее стартует масштабный выставочный проект «Марафон искусств», который включает в себя 6 разнообразных выставок.

Цель проекта - познакомить жителей востока области и гостей самого западного региона России с творческим наследием сильнейших художников Калининградской области.

В рамках проекта 25 января 2018 года в 18.00ч. состоится открытие персональной ретроспективной выставки одного из наиболее значительных живописцев Калининградской области Николая Петровича Карякина «Берега Родины" и персональной выставки линогравюр заслуженного художника России Адольфа Александровича Шевченко «Калининградский край».

Приглашаем всех прикоснуться к подлинным образцам современного искусства, представленных для экспозиции из собрания коллекционера И.А. Кирикова.
Теги: музей выставка
127 просмотров
0
Русский ювелирный дом
Другие новости по теме
Мероприятия на территории Гусевского округа во второй половине января 2018 года
Мероприятия на территории Гусевского округа во второй половине января 2018 года
Программа новогодних мероприятий в Гусевском городском округе
Программа новогодних мероприятий в Гусевском городском округе
Гусевский музей приглашает на выставку художника Владимира Цикина «Уникальная графика»
Гусевский музей приглашает на выставку художника Владимира Цикина «Уникальная графика»
25 января в Гусевском музее состоится открытие памятной выставки «Ёжики» Татьяны Ежовой
25 января в Гусевском музее состоится открытие памятной выставки «Ёжики» Татьяны Ежовой

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»