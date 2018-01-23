Темы на февраль 2018 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»
23 январь 2018, 12:53
Администрация Гусевского городского округа проводит конкурс социальной рекламы под девизом «П.О.Р.А!: Подумай. Оцени. Реши. Анализируй».Теги: конкурс Админстрация Гусевского района
Участие в конкурсе могут принять все желающие. Количество участников и представленных проектов не ограничивается. Принимаются работы авторов, авторских коллективов, учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных организаций и др.
Темы на февраль месяц:
Участие в конкурсе могут принять все желающие. Количество участников и представленных проектов не ограничивается. Принимаются работы авторов, авторских коллективов, учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных организаций и др.
Темы на февраль месяц:
- Пришла широкая масленица!
- П.О.Р.А. служить Родине!
- Чистое будущее – в чистом настоящем!
- П.О.Р.А. поздравить женщин с праздником 8 марта!
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