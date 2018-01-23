Темы на февраль 2018 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»

23 январь 2018, 12:53

Пришла широкая масленица!

П.О.Р.А. служить Родине!

Чистое будущее – в чистом настоящем!

П.О.Р.А. поздравить женщин с праздником 8 марта!



Администрация Гусевского городского округа проводит конкурс социальной рекламы под девизом «П.О.Р.А!: Подумай. Оцени. Реши. Анализируй».Участие в конкурсе могут принять все желающие. Количество участников и представленных проектов не ограничивается. Принимаются работы авторов, авторских коллективов, учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных организаций и др.