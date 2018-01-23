Стройцентр
Мероприятия / Главное

Темы на февраль 2018 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»

23 январь 2018, 12:53
Темы на февраль 2018 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»
Администрация Гусевского городского округа проводит конкурс социальной рекламы под девизом «П.О.Р.А!: Подумай. Оцени. Реши. Анализируй».

Участие в конкурсе могут принять все желающие. Количество участников и представленных проектов не ограничивается. Принимаются работы авторов, авторских коллективов, учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных организаций и др.

Темы на февраль месяц:

  1. Пришла широкая масленица!
  2. П.О.Р.А. служить Родине!
  3. Чистое будущее – в чистом настоящем!
  4. П.О.Р.А. поздравить женщин с праздником 8 марта!

Скачать положение о конкурсе (Посмотреть онлайн) [18.83 Kb] (cкачиваний: 3)
Теги: конкурс Админстрация Гусевского района
149 просмотров
0
Русский ювелирный дом
Другие новости по теме
Темы на декабрь 2017 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»
Темы на декабрь 2017 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»
Городская администрация проводит конкурс социальной рекламы «П.О.Р.А!»
Городская администрация проводит конкурс социальной рекламы «П.О.Р.А!»
Городская администрация проводит конкурсы в рамках празднования «Широкой Масленицы»
Городская администрация проводит конкурсы в рамках празднования «Широкой Масленицы»
Программа мероприятий массовых гуляний «Широкая Масленица» 13 марта
Программа мероприятий массовых гуляний «Широкая Масленица» 13 марта

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»