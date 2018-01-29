3 февраля в школе №3 пройдет муниципальный турнир по шахматам

29 январь 2018, 19:32

3 февраля в школе №3 пройдет муниципальный турнир по шахматам. Организаторами соревнования являются управление по культуре, спорту и делам молодёжи и городской стадион.



К участию в соревнованиях допускаются все желающие от 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и имеющие допуск врача.



Победители и призеры соревнований будут награждены грамотами и медалями раздельно в мужском и женском зачете.



Начало соревнований в 12.00.



Справки по телефону: 3-53-93 ГМКСУ «Стадион».

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