Мероприятия на территории Гусевского городского округа в феврале 2018 года
30 январь 2018, 22:51
Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в феврале 2018 года.
Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
2 февраля в течение дня – Патриотический день «Ты в памяти и сердце – Сталинград!»
Центральная библиотека
3 февраля в 11.00 – Игра-викторина «Приключения Буратино»
Центральная детская библиотека
3 февраля в 11.00 – Спартакиада муниципального образования «Гусевский городской округ» по шахматам и шашкам среди территориальных отделов
МАОУ СОШ № 3
3 февраля в 13.00 – Международный турнир по вольной борьбе среди юношей памяти Дважды героя Советского Союза генерала армии И.Д. Черняховского
МАУ «ФОК г. Гусева»
6 февраля в 19.00 – Первенство по волейболу «Любительская лига» среди женских команд
МОУ СОШ № 5
9 февраля в 19.00 – Московская оперетта «Ханума»
Городской дом культуры
10 февраля в 10.00 – День памяти в «Читаем Пушкина»
Центральная детская библиотека
14 февраля в 16.00 – Акция, посвященная Дню Святого Валентина
Городская площадь
17 февраля – Муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
МАУ «ФОК г. Гусева»
Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
2 февраля в течение дня – Патриотический день «Ты в памяти и сердце – Сталинград!»
Центральная библиотека
3 февраля в 11.00 – Игра-викторина «Приключения Буратино»
Центральная детская библиотека
3 февраля в 11.00 – Спартакиада муниципального образования «Гусевский городской округ» по шахматам и шашкам среди территориальных отделов
МАОУ СОШ № 3
3 февраля в 13.00 – Международный турнир по вольной борьбе среди юношей памяти Дважды героя Советского Союза генерала армии И.Д. Черняховского
МАУ «ФОК г. Гусева»
6 февраля в 19.00 – Первенство по волейболу «Любительская лига» среди женских команд
МОУ СОШ № 5
9 февраля в 19.00 – Московская оперетта «Ханума»
Городской дом культуры
10 февраля в 10.00 – День памяти в «Читаем Пушкина»
Центральная детская библиотека
14 февраля в 16.00 – Акция, посвященная Дню Святого Валентина
Городская площадь
17 февраля – Муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
МАУ «ФОК г. Гусева»
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