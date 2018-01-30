Мероприятия на территории Гусевского городского округа в феврале 2018 года

30 январь 2018, 22:51

Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в феврале 2018 года.



Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.



2 февраля в течение дня – Патриотический день «Ты в памяти и сердце – Сталинград!»

Центральная библиотека



3 февраля в 11.00 – Игра-викторина «Приключения Буратино»

Центральная детская библиотека



3 февраля в 11.00 – Спартакиада муниципального образования «Гусевский городской округ» по шахматам и шашкам среди территориальных отделов

МАОУ СОШ № 3



3 февраля в 13.00 – Международный турнир по вольной борьбе среди юношей памяти Дважды героя Советского Союза генерала армии И.Д. Черняховского

МАУ «ФОК г. Гусева»



6 февраля в 19.00 – Первенство по волейболу «Любительская лига» среди женских команд

МОУ СОШ № 5



9 февраля в 19.00 – Московская оперетта «Ханума»

Городской дом культуры



10 февраля в 10.00 – День памяти в «Читаем Пушкина»

Центральная детская библиотека



14 февраля в 16.00 – Акция, посвященная Дню Святого Валентина

Городская площадь



17 февраля – Муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

МАУ «ФОК г. Гусева»

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