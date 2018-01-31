17 и 18 февраля в ФОКе будет проходить муниципальный фестиваль ГТО

31 январь 2018, 18:56

Центр тестирования ГМКСУ «Стадион» 17-18 февраля 2018 года в 11.00 будет проводить муниципальный Фестиваль ГТО для лиц старше 18 лет.



Фестиваль будет проходить на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева (ул. Школьная, 1).



Справки по телефону: 8-401-43-3-53-93 - ГМКСУ «Стадион».

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