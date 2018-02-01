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В рамках празднования «Широкой Масленицы» городская администрация проводит ряд конкурсов

1 февраль 2018, 18:35

Фотография с празднования «Широкой Масленицы» в 2016 году
18 февраля в городе Гусеве на Центральной площади будут проходить народные массовые гулянья «Широкая Масленица». Городская администрация проводит ряд конкурсов в рамках этого праздника.

Блинная пора – Масленица

Для участия в конкурсе необходимо представить блинное изделие собственного производства, определить название блюда и оформить кулинарный рецепт в печатном виде.

Конкурсанты обязаны соблюдать санитарно-гигиенические нормы при работе с пищевыми продуктами при изготовлении изделий.

Работы будут оцениваться п следующим номинациям:
  • «Оригинальный рецепт» (своеобразная рецептура изготовления блюда)
  • «Лучшая начинка» (самая вкусная начинка блинов, блинных тортов)
  • «Блинная композиция» (фантазийная подача блюда – оригинальное оформление блинов, блинов с поливкой, блинных тортов, композиция блюда)

Лучшие работы будут отмечены ценными призами за первое, второе и третье место.

Сударыня Масленица – 2018

Для участия в конкурсе необходимо представить куклу высотой не менее 1,5 метра. Допускается использование для изготовления куклы любых материалов (при выборе материала необходимо учесть, что все куклы будут выставлены для осмотра на площади под открытым небом. Материал должен быть достаточно прочным). В костюме куклы возможно соблюдение традиционных мотивов, оригинальное авторское решение.

Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный шест (брус), специальную опору или т.п.. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов) и наименования работы.

Работы будут оцениваться п следующим номинациям:
  • «Традиционная масленичная кукла»
  • «Современная масленичная кукла»

Жюри определит победителей по следующим критериям:
  • Мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и деталей (костюма)
  • Верность традициям в изготовлении масленичной куклы
  • Оригинальность и яркая самобытность
  • Соответствие образа и темы
  • Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и приспособлений, вторая жизнь обычных вещей
  • Эстетичность изделия

Лучшие работы будут отмечены ценными призами за первое, второе, третье место и приз зрительских симпатий.

К участию в конкурсах приглашаются все желающие. Количество работ, предоставляемых участниками, не ограничивается.

Для участия в каком либо из конкурсов надо направить заявку в оргкомитет до 14 февраля 2018 года. Заявки принимаются в МАУ ДО «Гусевской детской школе искусств», в «Методическом центре УКСМ МО» на первом этаже в кабинете № 5А, или по адресу: город Гусев, улица Ульяновых, дом 1. Также заявку можно отправить по электронной почте mccultura@mail.ru.

В заявке надо указать: Ф.И.О. автора (авторов), (при желании, можно указать возраст, место учебы, работы автора), номинацию, город, населенный пункт, название работы, контактные данные участника. Для участия в конкурсе «Сударыня Масленица» дополнительно надо указать Ф.И.О. руководителя авторского коллектива (если есть) и ориентировочную высоту куклы.

Точное время проведения конкурсов будет указано в программе праздника «Широкая Масленица».

По всем вопросам участия в конкурсах обращаться по телефонам: (840143) 3-50-52.
Теги: масленица конкурс
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местный житель
# 1местный житель
О, а почему так рано празднуем?
Вчера, 19:40   ЦитироватьОтветить0
Я
# 2Я
«Сударыня Масленица – 2017» ???
Вчера, 22:09   ЦитироватьОтветить1
Ника
# 3Ника
Цитата: Я
«Сударыня Масленица – 2017» ???


Скорее всего скопировали с прошлого года, заголовок исправили, а по тексту не обязательно, и так "скушают".
Организаторы, пожалуйста, не "копируйте" только прошлогодний столб на площади, а то опять никто не заберётся.
Вчера, 22:50   ЦитироватьОтветить0
Admin
# 4Admin
Исправил.
Вчера, 23:11   ЦитироватьОтветить0

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