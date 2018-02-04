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8 февраля полковник юстиции Олег Анатольевич Балцун проведет в Гусеве прием граждан

4 февраль 2018, 21:47
8 февраля полковник юстиции Олег Анатольевич Балцун проведет в Гусеве прием граждан
Заместитель руководителя военного следственного управления по Балтийскому флоту полковник юстиции Олег Анатольевич Балцун проведет 8 февраля в городе Гусеве прием граждан по личным вопросам. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области.

Прием будет проводиться с 16:00 до 17:00 в помещении военного следственного отдела СК России по Гусевскому гарнизону (г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, д. 5), в служебном кабинете руководителя ВСО.

Телефон для предварительной записи: 8 401 43 3 03 35.
Теги: приём Следственный комитет
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