15 и 27 февраля глава администрации ответит на вопросы граждан
4 февраль 2018, 22:18
15 февраля в 17.00 часов в гарнизонном Доме Офицеров состоится встреча главы администрации Гусевского городского округа Евгения Михайлова с жителями города и района.Теги: Евгений Михайлов приём
27 февраля в 14:00 глава администрации проведет личный прием граждан в конференц-зале местной администрации.
27 февраля в 14:00 глава администрации проведет личный прием граждан в конференц-зале местной администрации.
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