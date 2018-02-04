Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / 15 и 27 февраля глава администрации ответит на вопросы граждан

15 и 27 февраля глава администрации ответит на вопросы граждан

4 февраль 2018, 22:18
15 и 27 февраля глава администрации ответит на вопросы граждан
15 февраля в 17.00 часов в гарнизонном Доме Офицеров состоится встреча главы администрации Гусевского городского округа Евгения Михайлова с жителями города и района.

27 февраля в 14:00 глава администрации проведет личный прием граждан в конференц-зале местной администрации.
Теги: Евгений Михайлов приём
108 просмотров
0
Комфорт-мебель
Другие новости по теме
8 февраля полковник юстиции Олег Анатольевич Балцун проведет в Гусеве прием граждан
8 февраля полковник юстиции Олег Анатольевич Балцун проведет в Гусеве прием граждан
1 декабря глава городской администрации проведёт прием граждан по личным вопросам
1 декабря глава городской администрации проведёт прием граждан по личным вопросам
18 ноября в ДО состоится осенний фестиваль лиги юмора «Остров КВН»
18 ноября в ДО состоится осенний фестиваль лиги юмора «Остров КВН»
Ассоциация юристов России проведет 23 сентября в Гусеве бесплатную юридическую консультацию
Ассоциация юристов России проведет 23 сентября в Гусеве бесплатную юридическую консультацию

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»