18 февраля в городе Гусеве пройдут праздничные гулянья «Широкая Масленица»

6 февраль 2018, 15:47

Уважаемые жители и гости города Гусева.



18 февраля пройдут праздничные гулянья «Широкая Масленица». На городской площади мероприятия начнутся в 12:00, а в 15:00 на территории ФОКа пройдет обряд «Сжигание чучела Масленицы».



На городской площади Вас ожидают:

- Работа интерактивных площадок:

- Спортивные молодецкие забавы,

- «Детские забавы»,

- «Ларец желаний»,

- «Аквагрим»

- Квест «Весенний Переполох»

- Выставка-продажа «Ярмарка Мастеров»

- Работа торговых точек «Сытный Двор»

- Театрализованное представление «Широкая Масленица» (игры, конкурсы, забавы)

- Праздничный аттракцион «Масленичный столб»

- Эстафета «Блинные Бега»

- Конкурс блинов «Блинная пора - Масленица» (подведение итогов, награждение победителей)

- Дефиле, награждение победителей конкурса «Валенки, да Валенки...»

- Конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица-2018" (награждение победителей)

- Конкурс народных рубах «РубахаПарень»

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