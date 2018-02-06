18 февраля в городе Гусеве пройдут праздничные гулянья «Широкая Масленица»
6 февраль 2018, 15:47
Уважаемые жители и гости города Гусева.
18 февраля пройдут праздничные гулянья «Широкая Масленица». На городской площади мероприятия начнутся в 12:00, а в 15:00 на территории ФОКа пройдет обряд «Сжигание чучела Масленицы».
На городской площади Вас ожидают:
- Работа интерактивных площадок:
- Спортивные молодецкие забавы,
- «Детские забавы»,
- «Ларец желаний»,
- «Аквагрим»
- Квест «Весенний Переполох»
- Выставка-продажа «Ярмарка Мастеров»
- Работа торговых точек «Сытный Двор»
- Театрализованное представление «Широкая Масленица» (игры, конкурсы, забавы)
- Праздничный аттракцион «Масленичный столб»
- Эстафета «Блинные Бега»
- Конкурс блинов «Блинная пора - Масленица» (подведение итогов, награждение победителей)
- Дефиле, награждение победителей конкурса «Валенки, да Валенки...»
- Конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица-2018" (награждение победителей)
- Конкурс народных рубах «РубахаПарень»
18 февраля пройдут праздничные гулянья «Широкая Масленица». На городской площади мероприятия начнутся в 12:00, а в 15:00 на территории ФОКа пройдет обряд «Сжигание чучела Масленицы».
На городской площади Вас ожидают:
- Работа интерактивных площадок:
- Спортивные молодецкие забавы,
- «Детские забавы»,
- «Ларец желаний»,
- «Аквагрим»
- Квест «Весенний Переполох»
- Выставка-продажа «Ярмарка Мастеров»
- Работа торговых точек «Сытный Двор»
- Театрализованное представление «Широкая Масленица» (игры, конкурсы, забавы)
- Праздничный аттракцион «Масленичный столб»
- Эстафета «Блинные Бега»
- Конкурс блинов «Блинная пора - Масленица» (подведение итогов, награждение победителей)
- Дефиле, награждение победителей конкурса «Валенки, да Валенки...»
- Конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица-2018" (награждение победителей)
- Конкурс народных рубах «РубахаПарень»
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