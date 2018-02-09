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12 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» состоится бесплатный показ фильма «Контрибуция»

9 февраль 2018, 17:22
По инициативе Министерства по культуре и туризму Калининградской области 12 февраля в 18.00 в гусевском кинотеатре «Люмен Фильм» состоится бесплатный показ фильма «Контрибуция» российской киностудии «Ленфильм».

Билеты на сеанс можно получить в кассе ЛюменФильма. Количество билетов ограничено. Подробная информация и бронирование билетов по телефону 3-71-71.

Приглашаются все желающие!
Теги: кино Люмен Фильм
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Гость.
# 1Гость.
"Смерть Сталина" Люмен будет показывать?
Вчера, 19:12   ЦитироватьОтветить0

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