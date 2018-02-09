12 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» состоится бесплатный показ фильма «Контрибуция»

9 февраль 2018, 17:22

По инициативе Министерства по культуре и туризму Калининградской области 12 февраля в 18.00 в гусевском кинотеатре «Люмен Фильм» состоится бесплатный показ фильма «Контрибуция» российской киностудии «Ленфильм».



Билеты на сеанс можно получить в кассе ЛюменФильма. Количество билетов ограничено. Подробная информация и бронирование билетов по телефону 3-71-71.



Приглашаются все желающие!

178 просмотров | 1 комментарий