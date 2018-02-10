Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / 22 февраля в Гусев приезжает Московский театр со спектаклями «Анна Каренина» и «Золушка»

22 февраля в Гусев приезжает Московский театр со спектаклями «Анна Каренина» и «Золушка»

10 февраль 2018, 18:45
22 февраля в город Гусев приезжает Московский независимый театр со спектаклем-сказкой для всей семьи «Золушка» и с долгожданным спектаклем «Анна Каренина».

Показ спектаклей пройдёт в Городском доме культуры: в 16:00 - «Золушка», в 19:00 - «Анна Каренина». На спектакль «Золушка» билеты стоят 250 и 300 рублей, на спектакль «Анна Каренина» 500 и 600 рублей.

На коллективные заявки от 15 человек скидка 10%.

Справки по телефону: 3-59-29.
165 просмотров   |   1 комментарий
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
17 ноября Московский независимый театр покажет в ГДК комедию «Потрясающая баба»
17 ноября Московский независимый театр покажет в ГДК комедию «Потрясающая баба»
29 сентября Московский театр покажет в ГДК суперкомедию «Мужики не танцуют стриптиз»
29 сентября Московский театр покажет в ГДК суперкомедию «Мужики не танцуют стриптиз»
9 сентября Московский театр покажет в ДК «Спектакль-сказку» и «Собачье сердце»
9 сентября Московский театр покажет в ДК «Спектакль-сказку» и «Собачье сердце»
9 августа Московский D-Театр покажет в ДК спектакль «Зима»
9 августа Московский D-Театр покажет в ДК спектакль «Зима»
ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
Главное слово-Московский???
Вчера, 18:59   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona