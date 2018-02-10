22 февраля в Гусев приезжает Московский театр со спектаклями «Анна Каренина» и «Золушка»

10 февраль 2018, 18:45

22 февраля в город Гусев приезжает Московский независимый театр со спектаклем-сказкой для всей семьи «Золушка» и с долгожданным спектаклем «Анна Каренина».



Показ спектаклей пройдёт в Городском доме культуры: в 16:00 - «Золушка», в 19:00 - «Анна Каренина». На спектакль «Золушка» билеты стоят 250 и 300 рублей, на спектакль «Анна Каренина» 500 и 600 рублей.



На коллективные заявки от 15 человек скидка 10%.



Справки по телефону: 3-59-29.

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