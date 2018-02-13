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18 февраля в рамках празднования «Широкой Масленицы» пройдут «Блинные бега»

13 февраль 2018, 16:37
18 февраля в рамках празднования «Широкой Масленицы» пройдут «Блинные бега»
Фотография с соревнований «Блинные бега» в городе Гусеве в 2016 году
18 февраля в городе Гусеве на Центральной площади будут проходить народные массовые гулянья «Широкая Масленица». В рамках празднования этого мероприятия пройдут «Блинные бега».

Соревнования будут проходить в трёх возрастных категориях. Непосредственное проведение возлагается на судейскую бригаду ГМКСУ «Стадион».

Заявки будут приниматься в устной форме в день проведения соревнований с 11.00 до 11.45 возле бывшего ЗАГСа.

  • 12.00 — старт 1 возрастная группа (дети в возрасте до 8 лет)
  • 12.15 — старт 2 возрастная группа (дети в возрасте до 15 лет)
  • 12.30 — старт 3 возрастная группа (мужчины и женщины от 16 лет)

Все участники должны иметь при себе сковороду (диаметром не менее 20 см) и готовый блин на сковороде. Во время забега участники должны будут бежать со сковородой в вытянутой руке.

Участники, которые финишируют с 1 по 3 место, будут награждены призами в каждой возрастной категории раздельно.
масленица соревнование
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