15 января в Гусевском музее состоится открытие выставки «Первые шаги. Красная армия в редких фотографиях 1918-1920 гг.»

14 февраль 2018, 11:51

В четверг, 15 января, в 11:00 Гусевский музей одновременно с Музеем артиллерии города Санкт-Петербурга открывает выставку «Первые шаги. Красная армия в редких фотографиях 1918-1920 гг.».



В 2018 году отмечается 100-летие создания Рабоче-крестьянской Красной армии. Как известно, декрет о создании РККА был подписан В.И. Лениным 15 января 1918. И уже 23 февраля началась массовая запись добровольцев в отряды вновь сформированных вооруженных сил. Именно этот день впоследствии было принято считать днем образования Красной армии.



Фотоматериалы из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, представленные на выставке, сделаны в первые годы существования нового вооруженного формирования, и позволяют увидеть первых красноармейцев без исторической ретуши. Солдаты сфотографированы в ветхом обмундировании, а некоторые даже – в гражданской одежде. Из отсутствия единой формы красноармейцы вынуждены были донашивать старую военную форму. Такая анархия просуществовала вплоть до окончания унификации вооруженных сил.



Многие фотографии – иллюстрации разных эпизодов Гражданской войны: отправка красноармейцев на фронт и обучение красных артиллеристов, действия Красной армии против Деникина и вступление Красной Армии в Бухару, переправа через реку Белую и взятие Уфы, корректировки артиллерийского огня и формирование полка деревенской бедноты во время оборона Петрограда, действия Красной армии на Украине и митинг по случаю взятия Киева, проводы коммунаров на польский фронт и отправка газет во фронтовые части, допрос пленного матроса и похороны убитых во время подавления Кронштадтского мятежа.



Вход на открытие выставки – свободный.

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