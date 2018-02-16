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23 февраля в Гусеве пройдёт легкоатлетический пробег

16 февраль 2018, 19:15
23 февраля в городе Гусеве пройдет легкоатлетический пробег, посвященный Дню защитника Отечества и столетию рабоче-крестьянской Красной Армии.

Сбор участников будет проходить на городском стадионе с 10:30 до 11:30. Старт участников забега в 12:00.

Трасса забега:
  • дистанция забега 10 км (основной забег) — взрослые;
  • дистанция 4,5 км — дети и юноши;
  • вид трассы — дорога с асфальтным покрытием, проходит через ГРЭСсовский лес в сторону Горбатого моста.

Все участники забега получат памятные медали. Победители и призеры соревнований будут награждены дипломами в каждой возрастной группе раздельно среди мужчин и женщин. Абсолютный победитель среди мужчин и женщин будет награждён кубком. Также будет награжден самый старший участник основного забега.

К участию в пробеге на дистанции 10 км будут допущены лица, достигшие 18 лет и старше, имеющие при себе допуск врача или личное согласие с подписью, подтверждающее персональную ответственность за свое здоровье. Лица младше 18 лет на дистанцию 4,5 км будут допущены только при наличии допуска врача или письменного разрешения от родителей (законных представителей).

Возрастные категории на дистанцию 4,5 км среди детей и юношей будут формироваться по мере регистрации участников.

Заявки будут приниматься в день проведения соревнований по телефонам: 8(40143) 3-53-93, +7 911 853-13-45. Или по электронной почте: oreshko1@yandex.ru.
пробег соревнование
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