4 марта в Городском доме культуры города Гусева Камерный оркестр Калининградской областной филармонии имени Е. Ф. Светланова выступит с программой «Серенада любви».
Художественный руководитель — заслуженный артист России Александр Андреев.
Солистка — Анаит Мкртчан (сопрано).
Начало концерта в 14:00.
Справки по телефону: 3-38-44.
Вход свободный.
4 марта в ГДК выступит Камерный оркестр Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова
19 февраль 2018, 17:16Городской дом культуры концерт
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