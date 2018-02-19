Стройцентр
/ / / 4 марта в ГДК выступит Камерный оркестр Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова
Информационный сайт города Гусева

4 марта в ГДК выступит Камерный оркестр Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова

19 февраль 2018, 17:16
4 марта в Городском доме культуры города Гусева Камерный оркестр Калининградской областной филармонии имени Е. Ф. Светланова выступит с программой «Серенада любви».

Художественный руководитель — заслуженный артист России Александр Андреев.
Солистка — Анаит Мкртчан (сопрано).

Начало концерта в 14:00.
Справки по телефону: 3-38-44.

Вход свободный.
Городской дом культуры концерт
148 просмотров
0
Военторг
Другие новости по теме
2 марта в ГДК выступит цирк «Арктика»
2 марта в ГДК выступит цирк «Арктика»
5 декабря в ГДК, в рамках акции «Белая трость», выступит областной оркестр русских народных инструментов
5 декабря в ГДК, в рамках акции «Белая трость», выступит областной оркестр русских народных инструментов
13 ноября на сцене Гусевского городского дома культуры выступит Александр Солодуха
13 ноября на сцене Гусевского городского дома культуры выступит Александр Солодуха
21 октября в ГДК выступит ансамбль храма Св. Апостола Андрея Первозванного из Калининграда
21 октября в ГДК выступит ансамбль храма Св. Апостола Андрея Первозванного из Калининграда

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико