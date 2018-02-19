/ / / 4 марта в ГДК выступит Камерный оркестр Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова

4 марта в Городском доме культуры города Гусева Камерный оркестр Калининградской областной филармонии имени Е. Ф. Светланова выступит с программой «Серенада любви». Художественный руководитель — заслуженный артист России Александр Андреев. Солистка — Анаит Мкртчан (сопрано). Начало концерта в 14:00. Справки по телефону: 3-38-44. Вход свободный.

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