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Расписание игр открытого первенства Гусевского городского округа по мини-футболу

20 февраль 2018, 14:19
Расписание игр открытого первенства Гусевского городского округа по мини-футболу
13 февраля 2018 года в Гусевском ФОКе началось открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу, в котором принимают участие 10 команд.

Список команд, принимающих участие в первенстве: «Смена» г. Гусев, «Русь» пос. Ольховатка Гусевского района, «Ветеран» г. Гусев, «Юность — ДЮСШ» г. Гусев, «Газмяс» г. Гусев, ФК «Мотор» г. Озерск, «Прогресс» г. Черняховск, «Прогресс — 2» г. Черняховск, «Нестеров» г. Нестеров и «Ясная поляна» пос. Ясная поляна Нестеровского района.

Ниже представлен список с расписанием игр, которым поделилась группа «Я ♥ город Гусев». Игры пройдут в городском ФОКе, вход на них свободный.

20 февраля (вторник)

3 тур
18:00-18:40 «Юность-ДЮСШ» — «Нестеров»
18:40-19:20 «Русь» — «Ясная поляна»
19:20-20:00 «Газмяс» — «Прогресс-2»
20:00-20:40 «Ветеран» — ФК «Мотор»
20:40-21:20 «Прогресс» — «Смена» 22 февраля (четверг)

4 тур
18:00-18:40 «Юность-ДЮСШ» — «Смена»
18:40-19:20 «Прогресс-2» — «Ветеран»
19:20-20:00 «Газмяс» — «Ясная поляна»
20:00-20:40 «Русь» — «Нестеров»
20:40-21:20 «Прогресс» — ФК «Мотор»

27 февраля (вторник)

5 тур
18:00-18:40 ФК «Мотор» — «Прогресс-2»
18:40-19:20 «Юность-ДЮСШ» — «Прогресс»
19:20-20:00 «Русь» — «Смена»
20:00-20:40 «Ветеран» — «Ясная поляна»
20:40-21:20 «Газмяс» — «Нестеров» 01 марта (четверг)

6 тур
18:00-18:40 «Юность-ДЮСШ» — «Русь»
18:40-19:20 ФК «Мотор» — «Нестеров»
19:20-20:00 «Ясная поляна» — «Прогресс-2»
20:00-20:40 «Смена» — «Ветеран»
20:40-21:20 «Газмяс» — «Прогресс»

6 марта (вторник)

7 тур
18:00-18:40 «Смена» — «Прогресс-2»
18:40-19:20 «Газмяс» — «Юность-ДЮСШ»
19:20-20:00 ФК «Мотор» — «Русь»
20:00-20:40 «Нестеров» — «Ясная поляна»
20:40-21:20 «Прогресс» — «Ветеран» 13 марта (вторник)

8 тур
18:00-18:40 «Нестеров» — «Прогресс-2»
18:40-19:20 ФК «Мотор» — «Ясная поляна»
19:20-20:00 «Юность-ДЮСШ» — «Ветеран»
20:00-20:40 «Прогресс» — «Русь»
20:40-21:20 «Газмяс» — «Смена»

15 марта (четверг)

9 тур
18:00-18:40 «Юность-ДЮСШ» — ФК «Мотор»
18:40-19:20 «Прогресс» — «Прогресс-2»
19:20-20:00 «Смена» — «Ясная поляна»
20:00-20:40 «Ветеран» — «Нестеров»
20:40-21:20 «Газмяс» — «Русь»
ФОК соревнование футбол
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