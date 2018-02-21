Уже на следующей неделе состоится открытие двух художественных выставок из собрания коллекционера Игоря Кирикова:
— персональная ретроспективная выставка калининградского живописца Николая Карякина «Рыбацкий край»;
— выставка литовского художника Арвидаса Кашаускаса «Мелодии Литвы».
Приглашаем гостей и жителей города познакомиться с подлинным современным искусством.
Открытие выставок состоится 1 марта в 18:00. Вход на открытие — свободный.
Ждем всех желающих!
В Гусевском музее продолжается «Марафон искусств»
21 февраль 2018, 17:03библиотека выставка
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