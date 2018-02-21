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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском музее продолжается «Марафон искусств»

21 февраль 2018, 17:03
Уже на следующей неделе состоится открытие двух художественных выставок из собрания коллекционера Игоря Кирикова:

— персональная ретроспективная выставка калининградского живописца Николая Карякина «Рыбацкий край»;
— выставка литовского художника Арвидаса Кашаускаса «Мелодии Литвы».

Приглашаем гостей и жителей города познакомиться с подлинным современным искусством.

Открытие выставок состоится 1 марта в 18:00. Вход на открытие — свободный.

Ждем всех желающих!
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