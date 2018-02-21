В Гусевском музее продолжается «Марафон искусств»

21 февраль 2018, 17:03

Уже на следующей неделе состоится открытие двух художественных выставок из собрания коллекционера Игоря Кирикова:



— персональная ретроспективная выставка калининградского живописца Николая Карякина «Рыбацкий край»;

— выставка литовского художника Арвидаса Кашаускаса «Мелодии Литвы».



Приглашаем гостей и жителей города познакомиться с подлинным современным искусством.



Открытие выставок состоится 1 марта в 18:00. Вход на открытие — свободный.



Ждем всех желающих!

0 просмотров